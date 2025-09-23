Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Un hombre que fue liberado erróneamente un año antes de cumplir su condena regresó a prisión tras descubrirse un error judicial. Jesús Ezequiel Medrano, condenado en 2019 por una serie de delitos graves, entre ellos abuso sexual y robo agravado, debía permanecer en la cárcel hasta 2026. Sin embargo, un error en los cálculos judiciales hizo que se le otorgara libertad vigilada en 2025, lo que pasó desapercibido hasta hace unos días.

El error se descubrió tras un altercado entre Medrano, su pareja —una docente de la ciudad de Victoria— y la familia de la víctima de abuso, que se dio en la escuela donde ella trabaja. La situación fue lo suficientemente grave como para que la Policía interviniera, y posteriormente el Ministerio Público Fiscal se percatara de que Medrano había sido liberado de manera incorrecta. Fue entonces cuando se inició el proceso para rectificar la situación.

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

La jueza Elena Margarita Vicari, del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, ordenó este lunes que Medrano regrese a la Unidad Penal Nº 5, de Victoria, donde debía cumplir su pena.

"Fue muy chocante"

Sofía de Lucas Busto, de Madres Protectoras de Victoria, se mostró consternada por la situación. “Fue muy chocante para nosotros. La primera vez que lo vimos en libertad fue en julio, en una fiesta patronal que hay en el barrio donde vive la víctima. Desde entonces, ha participado en todos los eventos públicos, siempre chocándose con la víctima y con la familia”, dijo al diario El Argentino.

La Justicia tomó conocimiento del error tras una serie de incidentes, uno de los cuales ocurrió en un evento público en Playa Alta, donde la madre de la víctima le informó a la pareja de Medrano sobre su situación legal. Después de más de dos meses de ver al condenado en la calle, otro altercado tuvo lugar el martes pasado en la escuela donde trabaja la docente, lo que llevó a la intervención de Fiscalía. Finalmente, se descubrió que Medrano había sido liberado un año antes de lo que correspondía.

Medrano volvió a la cárcel el lunes, luego de pasar varios meses en libertad de manera indebida.