Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

La pequeña de Viale, identificada como María Paz, fue trasladada de urgencia al Hospital San Roque de Paraná tras sufrir graves heridas en la cabeza.

22 de septiembre 2025 · 21:27hs
Un hecho de extrema gravedad sacudió este lunes a la ciudad de Viale. En una vivienda del barrio Centenario, una niña de dos años fue brutalmente atacada por un perro de raza mestiza con características de rottweiler, propiedad de su propia familia.

La víctima, identificada como María Paz, sufrió graves heridas en el cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, donde permanece internada en estado reservado.

Según relataron fuentes cercanas a la familia, el ataque ocurrió de manera sorpresiva y sin que mediara una causa aparente. En medio de escenas de desesperación, los familiares intentaron frenar la agresión del animal para proteger a la menor, que ya había sufrido importantes lesiones.

La madre de la niña compartió en sus redes sociales un mensaje conmovedor y a la vez esperanzador:

“María Paz responde a los estímulos. La están poniendo en terapia intensiva. Es para poder tratar un abollamiento y fractura de cráneo. Van a saturar. Luego, todo bajo control”.

El caso ya fue informado al Ministerio Público Fiscal, y la Policía tomó intervención para determinar las circunstancias del hecho y el destino del animal.

Viale movilizado

Mientras tanto, la comunidad de Viale se movilizó en redes sociales con mensajes de apoyo y cadenas de oración por la recuperación de la pequeña, cuya evolución médica será clave en las próximas hora

