Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent

La paranaense Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos, únicos latinos en America’s Got Talent, buscarán este martes la victoria en la gran final.

23 de septiembre 2025 · 12:07hs
La paranaense Micaela Leitner y su pareja, el chileno Matías Cienfuegos, podrían convertirse en la primera pareja latina en coronarse campeona de America’s Got Talent. Juntos forman el dúo Sirca Marea y han conquistado al jurado y al público con su impactante número aéreo.

La pareja fue la más votada en la semifinal y clasificó a la gran final del reality, que se realizará este martes. De ganar, marcarán un hito histórico al ser los primeros aerealistas en obtener el título en 20 años.

Micaela Leitner busca hacer historia como la primera latina ganadora de America’s Got Talent

Siendo los únicos representantes latinos en el programa, Micaela y Matías hacen un llamado para que el público de Argentina y Chile los acompañe en esta etapa decisiva. La votación del público será clave para definir al ganador, por lo que el dúo lanzó una campaña para incentivar a los televidentes a apoyar su performance con su voto.

El único requisito para votar es estar ubicado en Estados Unidos o Puerto Rico. Para hacerlo, los interesados deben ingresar a la página oficial de la cadena NBC en el siguiente enlace: nbc.com/agtvote.

