La paranaense Micaela Leitner y su pareja, el chileno Matías Cienfuegos, podrían convertirse en la primera pareja latina en coronarse campeona de America’s Got Talent. Juntos forman el dúo Sirca Marea y han conquistado al jurado y al público con su impactante número aéreo.
Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent
La paranaense Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos, únicos latinos en America’s Got Talent, buscarán este martes la victoria en la gran final.
La pareja fue la más votada en la semifinal y clasificó a la gran final del reality, que se realizará este martes. De ganar, marcarán un hito histórico al ser los primeros aerealistas en obtener el título en 20 años.
LEER MÁS: Mini Villano y Ale Collados traen "Clásicos del Rock" a Paraná, Santa Fe y Rafaela
Micaela Leitner busca hacer historia como la primera latina ganadora de America’s Got Talent
Siendo los únicos representantes latinos en el programa, Micaela y Matías hacen un llamado para que el público de Argentina y Chile los acompañe en esta etapa decisiva. La votación del público será clave para definir al ganador, por lo que el dúo lanzó una campaña para incentivar a los televidentes a apoyar su performance con su voto.
El único requisito para votar es estar ubicado en Estados Unidos o Puerto Rico. Para hacerlo, los interesados deben ingresar a la página oficial de la cadena NBC en el siguiente enlace: nbc.com/agtvote.