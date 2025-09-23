Uno Entre Rios | Policiales | Abril Morato

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Micaela Miño reconoció su participación como coautora del hecho y aceptó una pena de nueve años de prisión. El juez del caso dará su veredicto el viernes.

23 de septiembre 2025 · 13:50hs
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Micaela Ayelén Miño, de 22 años, aceptó este martes una pena de nueve años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad como coautora del homicidio de Abril Morato, de 19, ocurrido el 1° de septiembre de 2024 en el barrio Gaucho Rivero de Paraná. La condena fue acordada en el marco de un juicio abreviado y la sentencia se conocerá el viernes 26 de septiembre. La homologación del acuerdo está cargo del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa.

Así lo confirmó a UNO el abogado defensor Guillermo Retamar, quien, junto a su colega Javier Aiani, firmó el acuerdo con los fiscales Paola Farinó y Juan Pereyra.

Un trabajador de 45 años murió en General Ramírez tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un andamio.

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

condenado regreso a la carcel tras error judicial que lo libero antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

El ataque ocurrió cuando Miño y una adolescente de 14 años —considerada inimputable por su edad— se presentaron en la vivienda de la víctima, le profirieron amenazas y la agredieron a golpes.

La situación se tornó aún más violenta cuando la víctima intentó resguardarse, siendo nuevamente alcanzada por las agresoras. Fue en ese marco que recibió al menor cuatro apuñaladas en diferentes partes del tórax.

La Fiscalía sostuvo la acusación con base en testimonios de siete vecinos, peritajes científicos y registros de cámaras de seguridad que captaron la escena. Miño, que no tenía antecedentes penales, enfrenta además dos causas en trámite por presuntos delitos de robo y lesiones.

LEER MÁS: Paraná: detuvieron a la segunda acusada del homicidio de una joven

El ataque

El domingo 1 de septiembre de 2024, alrededor de las 23, Abril Morato se encontraba en su domicilio junto a su padre. En ese momento, la menor y Miño llegaron al lugar y, tras ingresar al patio de la vivienda, comenzaron una discusión que rápidamente escaló en una pelea física. Morato intentó huir del lugar y ya afuera de la vivienda fue atacada por la menor con un arma blanca. Finalmente se desvaneció a los pocos metros, a raíz de la pérdida de sangre.

El comisario Hernán Gongora, Subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, señaló entonces que la víctima recibió cuatro apuñaladas en diferentes partes del tórax. Cuando la ambulancia llegó al lugar, trataron de reanimarla y cuando se produjo el traslado al nosocomio, los profesionales que la atendieron no lograron reanimarla.

En el juicio abreviado se consideró que el rol de Miño fue coautora del homicidio, ya que su conducta fue clave para que el crimen se concrete. Según la teoría de la Fiscalía, y aceptada por la joven, la mujer evitó la intervención de terceros durante el ataque.

LEER MÁS: Paraná: una joven fue asesinada a puñaladas por otras dos mujeres

Milagros sufrió múltiples heridas cortantes, entre ellas una profunda en el área cardiaca, otra en el labio inferior y excoriaciones en el brazo y muslo derechos.

Horas más tarde del homicidio, durante la madrugada, la menor fue detenida por personal policial en el barrio Anacleto Medina. Presentaba un corte en la palma de una mano. Al día siguiente, el lunes 2 de septiembre, fue detenida Miño, quien ahora reconoció el hecho.

homicidio paraná 2.jpg

Abril Morato Cárcel homicidio
Noticias relacionadas
La nena de Viale se encuentra en el hospital San Roque de Paraná.

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Bomberos evitaron que el incendio se propague al tanque de combustible del rodado de gran porte.

Investigan el incendio de un camión en Concordia

El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) insta a abordar problemas de salud mental de policías desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial 

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños.

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Ver comentarios

Lo último

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Ultimo Momento
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario