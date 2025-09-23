Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

Felipe Contepomi comienza a definir el equipo titular de Los Pumas para el partido clave ante Sudáfrica en Durban, por el Rugby Championship 2025.

23 de septiembre 2025 · 11:31hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Por la quinta fecha del Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a los Springboks el próximo sábado en Durban, en un partido crucial en la lucha por el título del torneo.

De cara a este encuentro, Felipe Contepomi comienza a definir el XV titular que saldrá a la cancha para enfrentar al poderoso seleccionado sudafricano. En Equipo Scrum se realizó un repaso de los posibles nombres que conformarán el conjunto albiceleste para esta importante cita.

Marcos Kremer podría ser titular en Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

La primera línea estaría integrada por Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi. En la segunda línea, Franco Molina parece tener el lugar asegurado, mientras que Guido Petti lucha por un puesto junto a Pedro Rubiolo. En tanto, la tercera línea podría contar con Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo, aunque no se descarta la inclusión del concordiense Marcos Kremer como alternativa.

En la pareja de medios, Gonzalo García seguiría como medio scrum, mientras que Tomás Albornoz podría recuperar la camiseta número 10. En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti continuarían como titulares, mientras que en el fondo estarían Mateo Carreras, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Posible formación de Los Pumas para visitar a Sudáfrica:

  • Mayco Vivas
  • Julián Montoya
  • Joel Sclavi
  • Franco Molina
  • Pedro Rubiolo
  • Pablo Matera
  • Juan Martín González
  • Joaquín Oviedo
  • Gonzalo García
  • Tomás Albornoz
  • Mateo Carreras
  • Santiago Chocobares
  • Lucio Cinti
  • Rodrigo Isgró
  • Juan Cruz Mallía
