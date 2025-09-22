Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Un camión, que se encontraba estacionado en Concordia, sufrió la destrucción total de la cabina. Investigan las causas del siniestro.

22 de septiembre 2025 · 18:29hs
Bomberos evitaron que el incendio se propague al tanque de combustible del rodado de gran porte.

Un incendio afectó gravemente a un camión Volkswagen modelo 19 360, de color blanco, que se encontraba estacionado en la parte trasera del galpón ubicado en la zona de El Martillo en Concordia.

Incendio de camión en Concordia.

El fuego, que se inició por causas que aún se tratan de establecer, afectó toda la cabina del rodado, provocando importantes daños materiales.

El siniestro fue advertido por un vecino de la zona, quien dio aviso inmediato a las autoridades. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Concordia acudió al lugar y trabajó intensamente para sofocar las llamas

Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, el fuego ya había destruido por completo la cabina del camión, aunque lograron evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores.

El propietario del vehículo, un hombre de 40 años, que además es dueño del galpón y de la firma, se hizo presente en el lugar mientras se realizaban las tareas de control del incendio.

Concordia Incendio Volkswagen
