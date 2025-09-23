Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Este martes, a partir de las 19, Racing y Vélez se enfrentarán en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

23 de septiembre 2025 · 13:16hs
Este martes, a partir de las 19, Racing y Vélez se enfrentarán en el estadio Presidente Perón, en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se disputará sin la presencia de hinchas visitantes.

En la ida, la Academia se impuso por 1-0 en Liniers, gracias a un gol de Adrián Maravilla Martínez. El partido estuvo marcado por la expulsión de Lisandro Magallán y la anulación de un tanto de Aarón Quirós para el Fortín, lo que añadió aún más tensión a la serie.

LEER MÁS: Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Semifinales en juego: Racing y Vélez chocan en Avellaneda

Ambos equipos llegan en un buen momento, tras conseguir victorias en sus respectivos compromisos del fin de semana, y ahora buscarán asegurar su lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.

Racing, luego de un inicio complicado en el Torneo Clausura, logró recomponerse y alejarse de los últimos lugares de la Zona A. El equipo de Fernando Gago encadenó tres victorias consecutivas: ante San Lorenzo, Vélez y Huracán, siendo este último su triunfo más reciente. En ese encuentro, el entrenador Gustavo Costas aprovechó para rotar el equipo y darle descanso a varios titulares, con la mente puesta en el desafío internacional.

Por su parte, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, mantiene un invicto de cinco partidos y viene de vencer a San Martín en San Juan con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy. Además, el club se vio reforzado con la renovación de Maher Carrizo hasta 2027, una noticia que fue confirmada por el presidente Fabián Berlanga, lo que aporta mayor estabilidad y optimismo al plantel.

Probables formaciones

Facundo Cambeses, Facundo Mura, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Bruno Zuculini o Matías Zaracho; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez DT: Gustavo Costas.

Tomás Marchiori, Jano Gordon o Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván o Manuel Lanzini, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos o Braian Romero DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos

Hora: 19.

TV: Fox Sports.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Estadio: Presidente Perón.

Racing Vélez Copa Libertadores
