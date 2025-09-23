Uno Entre Rios | Policiales | General Ramírez

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Un trabajador de 45 años murió en General Ramírez por una descarga eléctrica cuando manipulaba un andamio. Enersa restableció el servicio horas después

23 de septiembre 2025
Un trabajador de 45 años murió en General Ramírez tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un andamio.

En la mañana de este martes, personal policial de la Comisaría de General Ramírez fue alertado sobre un grave accidente laboral ocurrido en un comercio ubicado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 388. Lamentablemente, el hecho tuvo como resultado el fallecimiento de un trabajador.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el accidente se produjo mientras dos trabajadores ocasionales realizaban tareas de pintura en el frente del local comercial.

Accidente laboral

La Jefatura Departamental de Diamante informó a UNO que, en circunstancias que aún se investigan, al manipular un andamio, la estructura de hierro habría tomado contacto con un tendido eléctrico de media tensión, provocando una fuerte descarga que causó la muerte inmediata de uno de los trabajadores, un hombre de 45 años.

Trabajador descarga electrica

De manera inmediata, se hicieron presentes una ambulancia con personal sanitario, Bomberos Voluntarios del cuartel local y operarios de la empresa provincial de energía, dada la peligrosidad de la red eléctrica involucrada.

Desde el Ministerio Público Fiscal se impartieron las directivas correspondientes para llevar adelante las actuaciones legales y periciales que permitan esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

Enersa restableció el servicio

Enersa informó que, debido a un accidente ocasionado por terceros en proximidades de instalaciones eléctricas, se produjo la salida de servicio de la subestación Ramírez, que alimenta a dicha localidad y zonas de influencia. El hecho ocurrió en horas de la mañana y el servicio fue restablecido a las 11:35.

Se recordó que cualquier tipo de tarea en proximidad de una línea eléctrica implica un alto riesgo. "Es vital extremar las precauciones y contar con todos los elementos de seguridad necesarios antes de efectuar estos trabajos. En caso de necesidad de realizar este tipo de tareas en la vía pública, comunicar previamente las mismas a Enersa a fines de tomar las medidas se seguridad al respecto".

La Empresa solicitó comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica S.A.T.I. 0800 777 0080 o dirigirse a la sede comercial correspondiente para recibir el asesoramiento necesario previo al inicio de cualquier tarea que conlleve riesgo eléctrico.

