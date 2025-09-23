Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reveló su pasión por Boca Juniors, sus ídolos Giunta y Carrizo, y recuerdos únicos en su autobiografía.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , presentó su autobiografía en la que el periodista Diego Borinsky desgrana, a lo largo de 544 páginas y 100 historias, su trayectoria desde la infancia en Pujato hasta su consagración en Qatar 2022.

Entre muchos datos reveladores, sin dudas llamó la atención la confesión sobre el club argentino del que es hincha desde pequeño: "Con mi hermano Mauro nos hicimos de Boca Juniors por el abuelo Deolindo, con el que convivíamos".

Lionel Scaloni reveló su pasión oculta por Boca Juniors

Como si esta declaración no fuera suficiente, Scaloni también reveló quién fue su ídolo y el jugador a quien quería parecerse: "Mi ídolo de chico era (Blas) Giunta porque yo corría y metía como loco". Pero no fue el único, ya que contó que también seguía de cerca a otro volante aguerrido: "Fabián Carrizo también metía como loco. Admiraba a los dos".

Pocos segundos más tarde, explicó el motivo de esa admiración: "Toda la vida hice la de ir al piso a barrer, era una jugada típica mía".

Además, recordó que su padre, pese a ser hincha de River Plate, los llevaba a él y a su hermano a la cancha de Boca Juniors para verlos felices: “Mi viejo nos llevaba a ver a Boca siendo de River, porque si nos veía felices, él también lo estaba. A veces nos compraba las entradas Barulich y otras nos metíamos de colados por un amigo que tenía mi viejo en la puerta de la popular del Riachuelo. Nos hacía pasar".

Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con una derrota 1-0 en la visita a Ecuador en Guayaquil, pero terminó liderando la tabla de posiciones. Una vez concluida la tarea, el de Pujato comenzó a promocionar su libro.

El entrenador de la Selección también compartió una postal que guarda como una de las más especiales de su infancia: "Estuve en la Bombonera el día del gol de Claudio Benetti, cuando Boca fue campeón en el 92".

Aquel grito ante San Martín de Tucumán significó el título después de 11 años de sequía y quedó grabado en la memoria de miles de hinchas. Entre ellos estaba un pequeño Scaloni.

El libro no solo recorre esos recuerdos, sino también toda su carrera como futbolista en Newell’s, Estudiantes, Deportivo La Coruña, West Ham, Lazio, entre otros, hasta llegar a su presente como entrenador de la Selección mayor.