Pablo Millán celebró la primavera con una nueva edición de "La Jaula"

El domingo por la noche, en el Salón de Eventos del Neo Casino de Paraná, se llevó a cabo una nueva edición de La Jaula, el espectáculo que Pablo Millán sostiene desde hace más de dos décadas y que, en esta ocasión, celebró la llegada de la primavera.

Con monólogos, juegos, stripers e interacción constante con el público, Millán ofreció un show que se extendió durante más de dos horas y mantuvo el show en alto de principio a fin. “No paramos de reírnos, de bailar y de disfrutar. Es un show que te levanta el ánimo”, contó a UNO Mariana, una de las presentes.

La propuesta, pensada como un especial por el Día de la Primavera, tiene un vínculo especial con la historia del actor y conductor. En diálogo exclusivo con este medio, Millán recordó que el espectáculo nació en esa misma época del año: “Celebrar la primavera me parece maravilloso, porque no es únicamente el día del estudiante o de los adolescentes, sino que para mí es la estación más linda. La Jaula comenzó como una fiesta de la primavera, hace unos 22 años. Después la hice para el Día de la Mujer, luego una vez por mes, pero volver a esta fecha es como volver a mis inicios”, señaló.

“Lo que más me gusta es que todas nos divertimos juntas, es un show hecho para nosotras, para liberarnos y pasarla bien”, expresó Claudia. Otra de las presentes, Lorena, resumió: “La Jaula es un clásico, siempre que vengo me voy con una sonrisa”. El evento contó con una producción de SIN.PRODUCCIONES.