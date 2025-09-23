Uno Entre Rios | Escenario | Pablo Millán

Pablo Millán celebró la primavera con una nueva edición de "La Jaula"

El domingo, el Neo Casino de Paraná recibió una nueva edición de "La Jaula", el show de Pablo Millán que celebró la llegada de la primavera

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

23 de septiembre 2025 · 12:23hs
Pablo Millán celebró la primavera 

Gentileza Renzo Casalongue

Pablo Millán celebró la primavera 
La Jaula

Gentileza Renzo Casalongue

"La Jaula", de Pablo Millán

El domingo por la noche, en el Salón de Eventos del Neo Casino de Paraná, se llevó a cabo una nueva edición de La Jaula, el espectáculo que Pablo Millán sostiene desde hace más de dos décadas y que, en esta ocasión, celebró la llegada de la primavera.

Pablo Millán celebró la primavera

Con monólogos, juegos, stripers e interacción constante con el público, Millán ofreció un show que se extendió durante más de dos horas y mantuvo el show en alto de principio a fin. “No paramos de reírnos, de bailar y de disfrutar. Es un show que te levanta el ánimo”, contó a UNO Mariana, una de las presentes.

Pablo Millán

Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Perú al final

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

La propuesta, pensada como un especial por el Día de la Primavera, tiene un vínculo especial con la historia del actor y conductor. En diálogo exclusivo con este medio, Millán recordó que el espectáculo nació en esa misma época del año: “Celebrar la primavera me parece maravilloso, porque no es únicamente el día del estudiante o de los adolescentes, sino que para mí es la estación más linda. La Jaula comenzó como una fiesta de la primavera, hace unos 22 años. Después la hice para el Día de la Mujer, luego una vez por mes, pero volver a esta fecha es como volver a mis inicios”, señaló.

“Lo que más me gusta es que todas nos divertimos juntas, es un show hecho para nosotras, para liberarnos y pasarla bien”, expresó Claudia. Otra de las presentes, Lorena, resumió: “La Jaula es un clásico, siempre que vengo me voy con una sonrisa”. El evento contó con una producción de SIN.PRODUCCIONES.

LEER MÁS: Mini Villano y Ale Collados traen "Clásicos del Rock" a Paraná, Santa Fe y Rafaela

Pablo Millán La Jaula Neo Casino
Noticias relacionadas
Atrapa el pez dorado

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Gustavo Cordera presenta Caravana 2025 en Paraná

El Teatro 3 de Febrero recibe a Gustavo Cordera

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de Americas Got Talent.

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent

Mini Villano y Ale Collados

Mini Villano y Ale Collados traen "Clásicos del Rock" a Paraná, Santa Fe y Rafaela

Ver comentarios

Lo último

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Ultimo Momento
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario