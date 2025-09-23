Uno Entre Rios | Show | Thiago Medina

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

El estado de Thiago Medina se mantiene delicado. El exparticipante de Gran Hermano 2022 continúa internado en terapia intensiva del hospital Mariano

23 de septiembre 2025 · 13:55hs
El estado de Thiago Medina se mantiene delicado. El exparticipante de Gran Hermano 2022 continúa internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en coma inducido, y según los últimos informes, su recuperación presentó retrocesos en las últimas horas.

La panelista Pía Shaw, en A la Barbarossa, informó que Medina no puede respirar sin asistencia mecánica, debido a la fragilidad de ambos pulmones. Tras una operación en la parrilla costal, los médicos esperan poder retirar el respirador en los próximos días y permitir que sus pulmones funcionen por sí mismos.

Thiago Medina ex GH sigue en terapia intensiva: estable, sin fiebre, con menos medicación y pronóstico reservado. 

El joven, padre de las mellizas Laia y Aimé (2), enfrenta atelectasia, una condición pulmonar descrita como un “tapón de moco”, que requiere kinesiología. Además, un cultivo detectó un principio de neumonía, que provocó fiebre el domingo por la noche. Hasta el momento, los médicos no han determinado si se trata de una infección viral o bacteriana.

Según Shaw, los profesionales buscan evitar la necesidad de una traqueotomía y poder iniciar el proceso de despertar de manera gradual, con la intención de que Medina recupere la función respiratoria por sus propios medios.

