Uno Entre Rios | El País | Trigemelas

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Tanto la madre como las bebas están en buen estado de salud, pero las pequeñas siguen en el hospitalpúblico materno de Salta

23 de septiembre 2025 · 13:49hs
Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Un hecho inédito ocurrió luego de que nacieran trigemelas en un hospital de la provincia de Salta, una situación que sucede cada un millón de casos. Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

nacieron trigemelas en Salta

Nancy (la madre) y sus hijas están en buen estado de salud, según publica La Nueva. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia. Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el hospital público materno infantil de Salta.

Diputados abre mañana el debate del Presupuesto 2026. Bloques opositores reclamarán la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo

Presupuesto 2026: el miércoles abre el debate en Diputados

dnu: comenzaron a debatir los cambios en diputados

DNU: Comenzaron a debatir los cambios en Diputados

¿Qué significa que son trigemelas?

"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", señaló Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del hospital público materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

"Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente", describió por su parte Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico.

Las nenas se encuentran en la parte de terapia intensiva de Neonatología hasta que se cumpla el mes de nacidas, y luego podrían permanecer dos semanas más para su monitoreo en otra área del centro médico.

Trigemelas Salta hospital casos
Noticias relacionadas
La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de someter a un juicio en ausencia en Argentina a los ciudadanos iraníes por el atentado en AMIA

AMIA: confirman juicio en ausencia para iraníes prófugos

Por no aplicar la emergencia en discapacidad Guillermo Francos podría ser destituido. Esteban Paulón denunció a Javier Milei por el mismo tema

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos.

Milei llegó a EE.UU donde se reunirá con Trump y participará de la Asamblea de la ONU

Diputados quieren que Karina Milei brinde explicaciones sobre el caso Spagnuolo.

Diputados va por el dictamen de la interpelación a Karina Milei

Ver comentarios

Lo último

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Ultimo Momento
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario