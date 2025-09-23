Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Tanto la madre como las bebas están en buen estado de salud, pero las pequeñas siguen en el hospitalpúblico materno de Salta

Un hecho inédito ocurrió luego de que nacieran trigemelas en un hospital de la provincia de Salta, una situación que sucede cada un millón de casos. Es un acontecimiento excepcional ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Nancy (la madre) y sus hijas están en buen estado de salud, según publica La Nueva. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia. Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el hospital público materno infantil de Salta.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentras internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada ya que la gestación fue de 34 semanas.

¿Qué significa que son trigemelas?

"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", señaló Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del hospital público materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

"Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente", describió por su parte Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico.

Las nenas se encuentran en la parte de terapia intensiva de Neonatología hasta que se cumpla el mes de nacidas, y luego podrían permanecer dos semanas más para su monitoreo en otra área del centro médico.