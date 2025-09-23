Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la baja de las retenciones y bregó para que sea una medida permanente

23 de septiembre 2025 · 10:05hs
El Gobernador de Entre Ríos

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la baja de las retenciones y bregó para que sea una medida permanente 
El Gobernador de Entre Ríos

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la baja de las retenciones y bregó para que sea una medida permanente 

Tras la medida del Gobierno de implementar retenciones cero a los granos hasta el 31 de octubre o hasta que se concreten declaraciones juradas de exportación por USD 7 mil millones, lo que ocurra primero, Rogelio Frigerio celebró la medida.

La decisión se extendió más tarde a las exportaciones de carnes vacuna y aviar para generar la mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial a $1.515 y le provocaron pérdidas de más de USD 1.100 millones en las reservas del Banco Central.

Se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles. 

Entre Ríos: se publicó en el Boletín Oficial la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo.

En Coninagro, Rogelio Frigerio reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en el cooperativismo

Embed

Conocida la decisión, el gobernador entrerriano se expresó brevemente a través de sus redes sociales. “Celebramos la decisión del Gobierno de avanzar en la baja de retenciones, una medida fundamental para el interior productivo y para que la Argentina genere más divisas”, sostuvo Frigerio. Y remarcó: “Esperemos que pronto este camino pueda ser permanente y definitivo”.

Ayer se habían pronunciado el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el candidato cordobés Juan Carlos Schiaretti, ruralistas y diputados nacionales.

Embed

LEER MÁS: Retenciones cero: las primeras repercusiones

Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria, aseguró que la decisión de quitar las retenciones al campo "no tiene que ver con una propuesta productiva" sino que es con el objetivo de "tratar de sostener el tipo de cambio". "Tiene un fin absolutamente electoralista", indicó en CNN radio.

Embed

La medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones. Yo lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. La producción no se planifica de un día para otro: requiere años de trabajo, inversión y confianza. Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro. Las retenciones deben eliminarse para siempre, por convicción y no por necesidad. Esa es la política seria que reclaman nuestros productores y la que yo vengo defendiendo hace años", indicó el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, goberandor de Santa Fe, expresó: Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad.

Rogelio Frigerio retenciones
Noticias relacionadas
Se formaliza el acuerdo entre Vialidad Nacional, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná para terminar vinculación de Ruta 12 y la Circunvalación

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón pide la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Ultimo Momento
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Policiales
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Ovación
Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

La provincia
Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Dejanos tu comentario