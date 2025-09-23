En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Samba Na Esquina lleva casi veinte años con la música brasilera. El 10 de octubre en La Vieja Usina tendrán su próxima presentación.

El grupo paranaense de música brasilera, Samba Na Esquina , está organizando una Fiesta Brasilera para el viernes 10 de octubre, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), de Paraná.

Especial para disfrutar de fin de semana largo en la ciudad, la banda se prepara para que sea una verdadera celebración de encuentro y para ello pensó en una serie de detalles que harán de esta noche, una velada a todo disfrute. Amplia pista de baile para moverse cómodamente, un puestito de la típica caipirinha, una completa cantina de bebidas frescas y comida casera, invitados e invitadas sorpresa que se sumarán a compartir algunos sambas y merecidos regalitos para nuestro animoso público.

Para adquirir las entradas con descuento tienen que contactarse al 3434755998 y abonar por transferencia al ALIAS: sambanaesquina; la reserva se concreta una vez enviado el comprobante. Habrá también entradas en puerta, pero ojo que la capacidad de la sala es limitada.

Samba Na Esquina lleva casi veinte años de música en la ciudad de Paraná y también se ha presentado en localidades de la provincia, así como en la ciudad de Santa Fe y en Rosario.

Con un amplio y nutrido repertorio de la Música Popular Brasilera (MPB) de destacados autores del género de todos los tiempos, la RODA se presenta cada vez con nuevos sambas, cuidados arreglos musicales y la magia que envuelve el encuentro con su público.

Cuenta con una formación de voces e instrumentistas muy completa, abarcando un vasto abanico de sonoridades y tímbricas características del samba raíz. Su principal puesta en escena es la recreación de una “roda” tradicional, donde el grupo forma una circunferencia ubicada en el centro del predio o recinto y el público baila a su alrededor.

Es artífice de "La fiesta del 31", celebración popular que todos los años realiza de manera autogestiva en la calle para despedir un año y recibir uno nuevo sambando, que en noviembre de 2023 fue declarada de Interés Cultural por el Gobierno de Entre Ríos.

Integrantes

Jorgelina Barbiero: voz y coros.

Natalia Damadian: voz y coros.

Fiorella Godoy: voz y coros.

Juan Ignacio Bonetti: voz y percusión.

Santiago Weber: guitarra y coros.

Mauro Leyes: cavaquinho y coros.

Mauricio Guastavino: voz y percusión.

Iván Petrich: percusión.

Diego Sánchez: percusión