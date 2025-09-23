Uno Entre Rios | Escenario | Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Samba Na Esquina lleva casi veinte años con la música brasilera. El 10 de octubre en La Vieja Usina tendrán su próxima presentación.

23 de septiembre 2025 · 09:44hs
En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Gentileza Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

El grupo paranaense de música brasilera, Samba Na Esquina, está organizando una Fiesta Brasilera para el viernes 10 de octubre, a partir de las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), de Paraná.

Especial para disfrutar de fin de semana largo en la ciudad, la banda se prepara para que sea una verdadera celebración de encuentro y para ello pensó en una serie de detalles que harán de esta noche, una velada a todo disfrute. Amplia pista de baile para moverse cómodamente, un puestito de la típica caipirinha, una completa cantina de bebidas frescas y comida casera, invitados e invitadas sorpresa que se sumarán a compartir algunos sambas y merecidos regalitos para nuestro animoso público.

Escritores de diferentes localidades entrerrianas fueron reconocidos en la quinta edición del premio. La lista de ganadores.

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.

Concurso Juan L. Ortiz: se presentaron más de 170 obras literarias

Para adquirir las entradas con descuento tienen que contactarse al 3434755998 y abonar por transferencia al ALIAS: sambanaesquina; la reserva se concreta una vez enviado el comprobante. Habrá también entradas en puerta, pero ojo que la capacidad de la sala es limitada.

LEER MÁS: Samba na Esquina comenzó a festejar sus primeros 10 años

Samba Na Esquina lleva casi veinte años de música en la ciudad de Paraná y también se ha presentado en localidades de la provincia, así como en la ciudad de Santa Fe y en Rosario.

Con un amplio y nutrido repertorio de la Música Popular Brasilera (MPB) de destacados autores del género de todos los tiempos, la RODA se presenta cada vez con nuevos sambas, cuidados arreglos musicales y la magia que envuelve el encuentro con su público.

Cuenta con una formación de voces e instrumentistas muy completa, abarcando un vasto abanico de sonoridades y tímbricas características del samba raíz. Su principal puesta en escena es la recreación de una “roda” tradicional, donde el grupo forma una circunferencia ubicada en el centro del predio o recinto y el público baila a su alrededor.

Es artífice de "La fiesta del 31", celebración popular que todos los años realiza de manera autogestiva en la calle para despedir un año y recibir uno nuevo sambando, que en noviembre de 2023 fue declarada de Interés Cultural por el Gobierno de Entre Ríos.

Integrantes

Jorgelina Barbiero: voz y coros.

Natalia Damadian: voz y coros.

Fiorella Godoy: voz y coros.

Juan Ignacio Bonetti: voz y percusión.

Santiago Weber: guitarra y coros.

Mauro Leyes: cavaquinho y coros.

Mauricio Guastavino: voz y percusión.

Iván Petrich: percusión.

Diego Sánchez: percusión

Samba Na Esquina Brasil fiesta
Noticias relacionadas
La  Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Práctica de Tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

el festival de arte joven reprogramo sus actividades por cuestiones climaticas

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento Párense de Manos.

La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III"

Ver comentarios

Lo último

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Ultimo Momento
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Policiales
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Ovación
Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

La provincia
Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Dejanos tu comentario