Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título.

El pasado domingo se definieron los equipos que disputarán la gran final de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina . En Santa Fe, el Club Atlético Unión mostró su supremacía con una aplastante victoria por 7-0 ante Arenas.

Las tatengas dominaron el encuentro de principio a fin, con una destacada actuación de Ámbar Grandoli, quien anotó dos goles, y Noralí Servín, que convirtió tres. Carola De Piano y Daiara Paye también se sumaron al marcador, dejando en claro el poder ofensivo de Unión.

En la otra semifinal, jugada en Paraná, el Club Atlético Belgrano logró una victoria importante y sorpresiva ante San Benito, el campeón de la Liga Paranaense. El partido estuvo muy parejo, pero Belgrano logró imponerse por 2-1, con goles de María González y Juliana González. San Benito, por su parte, descontó con un gol de Yasmín Scheffer, pero no pudo evitar la eliminación.

Así, las finalistas de la Copa Túnel Subfluvial Femenina son Unión de Santa Fe y Belgrano de Paraná. El partido decisivo, que se jugará el próximo fin de semana, promete ser una gran batalla entre dos equipos que han demostrado un alto nivel en el torneo y que buscan coronarse en esta histórica edición del certamen.

Final ida y vuelta

Se confirmó que la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina se jugará a dos partidos: el primero, el próximo domingo 5 de octubre en el Nuevo Estadio Mondonguero de Paraná, y la vuelta se disputará en Santa Fe, una semana después.