Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

El jueves 2 de octubre se inaugurará en Sala Expandida, el nuevo espacio de La Casa de la Cultura de Entre Ríos la muestra de grabado "Atrapa el pez dorado"

23 de septiembre 2025 · 13:22hs
Atrapa el pez dorado

"Atrapa el pez dorado"

El jueves 2 de octubre a las 20 se inaugurará en Sala Expandida, el nuevo espacio de La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio, Paraná), la muestra de grabado Atrapa el pez dorado, del Grupo Delta. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Exposición de grabado en La Casa de la Cultura

El colectivo está integrado por Constanza Ugalde, Guillermina Rapuzio, Luciano Luna y Sergio Damonte, quienes buscan mostrar qué ocurre hoy con la gráfica en Paraná. La exposición podrá visitarse de lunes a sábados, en los horarios habituales de la Casa de la Cultura.

La Noche de las Ciudades

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Perú al final

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

La propuesta toma como inspiración una metáfora de David Lynch, que relaciona la creatividad con la práctica constante y con el hallazgo de ideas profundas en un territorio interior. El pez dorado funciona como símbolo de ese universo sensible que aparece en cada obra.

La muestra forma parte del ciclo de Sala Expandida, un espacio que reúne a artistas de la provincia y combina distintos formatos visuales y sonoros, fortaleciendo el corredor cultural y la economía creativa local.

La Casa de la Cultura exposición Sala Expandida Atrapa el pez dorado
