Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

La intervención de la Dirección de Zoonosis de Concepción del Uruguay y la veterinaria ATP respondieron a un caso de maltrato animal.

23 de septiembre 2025 · 09:04hs
Con más de 60 castraciones realizadas esta semana, continúa la actividad de la Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal del Municipio. Además hubo una intervención especial con una cirugía ortopédica especial en conjunto con la veterinaria ATP para el caso de un perro cuyo diagnóstico fue a causa de maltrato animal. El Quirófano Móvil continuará en barrio Villa Itapé

La Dirección de Zoonosis y Sanidad Animal, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, informó el balance de las actividades realizadas en la semana del 15 al 19 de septiembre.

Quirófano móvil

La Unidad de Quirófano Móvil, conocida como el Castramóvil, estuvo presente en el barrio Villa Itapé (en calle Henri y 22 del Oeste), donde se concretaron castraciones, atenciones primarias, entre ellas desparasitaciones, y vacunaciones tanto a perros como a gatos.

En el marco de estas acciones, también se efectuó una cirugía ortopédica especial en conjunto con la Dirección de Zoonosis y la veterinaria ATP. La intervención respondió a un caso de maltrato animal, y reflejó el compromiso de los profesionales para salvar la vida del animal y garantizar que se haga justicia frente a la situación sufrida.

De manera paralela, el Centro Antirrábico, ubicado en Posadas 1756, continúa trabajando de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y los martes, miércoles y jueves desde las 15 horas, con turnos quirúrgicos previamente asignados.

En total, entre el Castramóvil y el Centro Antirrábico se realizaron 61 esterilizaciones y 48 atenciones primarias, incluyendo desparasitaciones y vacunaciones.

La ruta del Castramóvil

Durante esta semana el Castramóvil continuará en el barrio Villa Itapé, acercando la atención a los vecinos de la zona con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio esencial.

Cabe señalar que la castración de perros y gatos constituye una herramienta fundamental para el control de la población animal, previniendo la reproducción no deseada y reduciendo el abandono. Además, contribuye a disminuir la transmisión de enfermedades zoonóticas y mejorar la convivencia entre animales y personas, favoreciendo una comunidad más sana y segura. Estas acciones, sumadas a la vacunación y la atención veterinaria preventiva, fortalecen la salud pública y el bienestar animal en toda la ciudad.

Finalmente, desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de cuidar responsablemente el Castramóvil, una herramienta fundamental para garantizar la salud y el bienestar de los animales uruguayenses.

