Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Fue el 62º proceso de donación de órganos y tejidos realizado en la provincia en lo que va del año.

23 de septiembre 2025 · 09:43hs
Se hizo un nuevo operativo de donación en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay este domingo. Se trató del proceso número 62 en lo que va del año, el cual permite que cuatro pacientes en lista de espera accedan a trasplantes.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del Hospital Justo José de Urquiza que acompañó el proceso de donación.

LEER MÁS: Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Trasplante número 62°

A partir de este operativo, que fue el 62º proceso de donación de órganos y tejidos realizado en la provincia en lo que va del año, cuatro personas en lista de espera se benefician con diversos trasplantes, mejorando su calidad de vida, gracias al gesto solidario de otra familia entrerriana que, en un momento tan difícil le dice sí a la donación.

Cabe resaltar que, durante 2025 se han llevado adelante procesos de donación de órganos y tejidos en las tres Unidades Coordinadoras que tiene el Cucaier en la costa del Uruguay, materializando el trabajo de capacitación y acompañamiento que se realiza desde la Unidad Central en Paraná. De este modo se da cumplimiento a uno de los objetivos que se propuso este año el Cucaier: lograr mayor procuración en toda la provincia de Entre Ríos, brindando más oportunidades a quienes lo necesitan.

Finalmente, el Ministerio de Salud, en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad, agradece a la familia donante y a todo el personal sanitario interviniente.

