El Teatro 3 de Febrero recibe a Gustavo Cordera

Gustavo Cordera se presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná el viernes 3 de octubre en el marco de su gira Caravana 2025

23 de septiembre 2025 · 12:36hs
El viernes 3 de octubre, a las 21, Gustavo Cordera se presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná en el marco de su gira Caravana 2025. Las entradas se encuentran disponibles en Plateavip.com.ar.

El cantante vuelve a los escenarios con un espectáculo que recorre distintas etapas de su trayectoria, desde los años al frente de Bersuit Vergarabat hasta su proyecto más reciente, La Caravana Mágica. En este show también dará a conocer las canciones de su nuevo disco, De la Cabeza al Corazón.

Con más de tres décadas de historia dentro del rock argentino, Gustavo Cordera anuncia una noche en la que convivirán los clásicos de siempre y su búsqueda artística más actual.

