Mini Villano y Ale Collados traen "Clásicos del Rock" a Paraná, Santa Fe y Rafaela

Mini Villano y Ale Collados, exintegrantes de Villanos y Cabezones, presentan “Clásicos del Rock” en formato power trío

Dos referentes del rock nacional llegan a la región con un proyecto conjunto que sorprende. Mini Villano, exintegrante de Villanos, y Ale Collados, exbaterista de Cabezones, presentarán “Clásicos del Rock” en formato power trío junto a Juan José Fournel en bajo.

La primera fecha será el jueves 25 de septiembre a las 21 en Limbo Pub de Paraná (Güemes 1361), con entrada libre y gratuita. El viernes 26 se presentarán en La Moreno, en Santa Fe, y el sábado 27 en La Mula, en Rafaela.

Ambos músicos iniciaron sus carreras a principios de los años 90, con raíces en el heavy y el thrash metal. Durante esa década alcanzaron notoriedad con sus bandas, que los llevaron a girar por Argentina y Latinoamérica, editar discos de oro bajo sellos multinacionales y ocupar espacios destacados en la programación de MTV.

Tras alejarse de esos proyectos, Villano se volcó a Expreso Calavera y Collados a Mambonegro, explorando la música que los apasiona. Ahora decidieron unir fuerzas en un espectáculo que recorrerá grandes clásicos del género.

El show en Paraná contará además con la participación de Rockas Vivas, banda local invitada.