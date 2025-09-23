Uno Entre Rios | Escenario | Mini Villano

Mini Villano y Ale Collados traen "Clásicos del Rock" a Paraná, Santa Fe y Rafaela

Mini Villano y Ale Collados, exintegrantes de Villanos y Cabezones, presentan “Clásicos del Rock” en formato power trío

23 de septiembre 2025 · 11:29hs
Mini Villano y Ale Collados

Mini Villano y Ale Collados

Dos referentes del rock nacional llegan a la región con un proyecto conjunto que sorprende. Mini Villano, exintegrante de Villanos, y Ale Collados, exbaterista de Cabezones, presentarán “Clásicos del Rock” en formato power trío junto a Juan José Fournel en bajo.

Mini Villano y Ale Collados presentan "Clásicos del Rock"

La primera fecha será el jueves 25 de septiembre a las 21 en Limbo Pub de Paraná (Güemes 1361), con entrada libre y gratuita. El viernes 26 se presentarán en La Moreno, en Santa Fe, y el sábado 27 en La Mula, en Rafaela.

Perú al final

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Atrapa el pez dorado

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Ambos músicos iniciaron sus carreras a principios de los años 90, con raíces en el heavy y el thrash metal. Durante esa década alcanzaron notoriedad con sus bandas, que los llevaron a girar por Argentina y Latinoamérica, editar discos de oro bajo sellos multinacionales y ocupar espacios destacados en la programación de MTV.

Tras alejarse de esos proyectos, Villano se volcó a Expreso Calavera y Collados a Mambonegro, explorando la música que los apasiona. Ahora decidieron unir fuerzas en un espectáculo que recorrerá grandes clásicos del género.

El show en Paraná contará además con la participación de Rockas Vivas, banda local invitada.

LEER MÁS: Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Mini Villano Ale Collados Clásicos del Rock Santa Fe Rafaela
Noticias relacionadas
Gustavo Cordera presenta Caravana 2025 en Paraná

El Teatro 3 de Febrero recibe a Gustavo Cordera

Pablo Millán celebró la primavera 

Pablo Millán celebró la primavera con una nueva edición de "La Jaula"

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de Americas Got Talent.

Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Ver comentarios

Lo último

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Ultimo Momento
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario