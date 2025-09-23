Uno Entre Rios | Show | Pampita

Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, recuperó los cuatro teléfonos que le habían sido sustraídos durante un robo en su casa de Barrio Parque

23 de septiembre 2025 · 14:08hs
Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, recuperó los cuatro teléfonos que le habían sido sustraídos durante un robo en su casa de Barrio Parque, Palermo. En los dispositivos se encontraban videos de su hija Blanca, fallecida en septiembre de 2012.

La emoción de Pampita por recuperar los recuerdos de su hija Blanca

En el programa de streaming Rumis, Pampita expresó su emoción al recuperar los celulares: “Primero, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante”. Entre lágrimas, agregó que los dispositivos eran muy antiguos y que no era posible transferir el contenido a otro teléfono ni descargarlo mediante alguna aplicación.

el triste momento de pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

María Becerra y Pampita juntas en Madrid

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

Embed

Los teléfonos estaban guardados en una caja fuerte de grandes dimensiones, que los ladrones se llevaron al irrumpir en la vivienda. Pampita explicó: “Si tenía una caja fuerte era para tener esos teléfonos. No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado… Lo único importante eran los teléfonos. Ayer recé todo el día. Le pedía a Dios, obviamente a mi hija”.

El ingreso de los delincuentes se produjo por el fondo de la propiedad, y según el abogado de la modelo, Carlos Burlando, los ladrones escaparon por el frente, dejando un rastro de armas en la vivienda. “A Carolina le hicieron un desastre. Una familia no puede estar a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas en el recorrido donde ingresaron. Una parte de la banda entró por el lado de las vías y la otra parte, descaradamente, por delante de la casa”, afirmó Burlando en declaraciones al canal América.

LEER MÁS: Micaela Leitner, la paranaense que podría ser la primera latina campeona de America's Got Talent

Pampita Blanca Robo
Noticias relacionadas
Thiago Medina y Daniela Celis, madre de sus hijas

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Perú al final

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Atrapa el pez dorado

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Gustavo Cordera presenta Caravana 2025 en Paraná

El Teatro 3 de Febrero recibe a Gustavo Cordera

Ver comentarios

Lo último

Trump recibió a Milei y le dio su apoyo: Tiene mi total respaldo para la reelección

Trump recibió a Milei y le dio su apoyo: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Ultimo Momento
Trump recibió a Milei y le dio su apoyo: Tiene mi total respaldo para la reelección

Trump recibió a Milei y le dio su apoyo: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario