Pampita recuperó los teléfonos con los recuerdos de su hija Blanca

Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita , recuperó los cuatro teléfonos que le habían sido sustraídos durante un robo en su casa de Barrio Parque, Palermo. En los dispositivos se encontraban videos de su hija Blanca, fallecida en septiembre de 2012.

En el programa de streaming Rumis, Pampita expresó su emoción al recuperar los celulares: “Primero, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante ”. Entre lágrimas, agregó que los dispositivos eran muy antiguos y que no era posible transferir el contenido a otro teléfono ni descargarlo mediante alguna aplicación.

Embed

Los teléfonos estaban guardados en una caja fuerte de grandes dimensiones, que los ladrones se llevaron al irrumpir en la vivienda. Pampita explicó: “Si tenía una caja fuerte era para tener esos teléfonos. No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado… Lo único importante eran los teléfonos. Ayer recé todo el día. Le pedía a Dios, obviamente a mi hija”.

El ingreso de los delincuentes se produjo por el fondo de la propiedad, y según el abogado de la modelo, Carlos Burlando, los ladrones escaparon por el frente, dejando un rastro de armas en la vivienda. “A Carolina le hicieron un desastre. Una familia no puede estar a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas en el recorrido donde ingresaron. Una parte de la banda entró por el lado de las vías y la otra parte, descaradamente, por delante de la casa”, afirmó Burlando en declaraciones al canal América.