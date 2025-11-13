Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour" Andrés Calamaro se presentará en Paraná el domingo 16 de noviembre en el Estadio Mundialista de Sóftbol “Ingeniero Nafaldo Cargnel” Por Fernanda Rivero 13 de noviembre 2025 · 13:31hs

Paraná será una de las paradas elegidas por Andrés Calamaro en el marco de su “Agenda 2025 Tour”. El reconocido músico argentino, figura clave en la historia del rock nacional, regresará a la capital entrerriana el domingo 16 de noviembre para presentarse en el Estadio Mundialista de Sóftbol “Ingeniero Nafaldo Cargnel”.

Paraná recibirá a Andrés Calamaro El espacio, de fácil acceso tanto para el público local como para quienes lleguen desde distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe, recibirá a uno de los artistas más emblemáticos del país. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.com, y también pueden adquirirse de forma presencial en RANDOM (Cervantes 170, Paraná), únicamente en efectivo.

Calamaro prepara un repertorio renovado, que combinará clásicos imprescindibles con algunas canciones menos frecuentes, que volverán a sonar en vivo tras un largo tiempo. En cada presentación, el músico improvisa, reversiona y juega con su obra, dotando de nuevos matices a un cancionero que se ha vuelto parte del patrimonio cultural argentino.