Uno Entre Rios | Escenario | Andrés Calamaro

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Andrés Calamaro se presentará en Paraná el domingo 16 de noviembre en el Estadio Mundialista de Sóftbol “Ingeniero Nafaldo Cargnel”

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

13 de noviembre 2025 · 13:31hs
Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná será una de las paradas elegidas por Andrés Calamaro en el marco de su “Agenda 2025 Tour”. El reconocido músico argentino, figura clave en la historia del rock nacional, regresará a la capital entrerriana el domingo 16 de noviembre para presentarse en el Estadio Mundialista de Sóftbol “Ingeniero Nafaldo Cargnel”.

Paraná recibirá a Andrés Calamaro

El espacio, de fácil acceso tanto para el público local como para quienes lleguen desde distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe, recibirá a uno de los artistas más emblemáticos del país. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.com, y también pueden adquirirse de forma presencial en RANDOM (Cervantes 170, Paraná), únicamente en efectivo.

Talento. Regina Ríos fue seleccionada para el programa AAB Summer 2026 en Nueva York.

Regina Ríos, sueño y esfuerzo que nacen en la danza

el instituto raul varelli celebrara el dia del acordeon en el juan l. ortiz

El Instituto Raúl Varelli celebrará el Día del Acordeón en el Juan L. Ortiz

Calamaro prepara un repertorio renovado, que combinará clásicos imprescindibles con algunas canciones menos frecuentes, que volverán a sonar en vivo tras un largo tiempo. En cada presentación, el músico improvisa, reversiona y juega con su obra, dotando de nuevos matices a un cancionero que se ha vuelto parte del patrimonio cultural argentino.

LEER MÁS: El Instituto Raúl Varelli celebrará el Día del Acordeón en el Juan L. Ortiz

Andrés Calamaro Paraná gira Estadio Mundialista de Sóftbol
Noticias relacionadas
Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

Las escuelas de Crespo celebraron una nueva edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

eruca sativa llega a tribus con su nuevo disco a tres dias de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus con su nuevo disco "A tres días de la tierra"

presentaron un cortometraje sobre juan l. ortiz en nueva york

Presentaron un cortometraje sobre Juan L. Ortiz en Nueva York

Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero, un emblema que guarda la memoria cultural

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ultimo Momento
Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira Agenda 2025 Tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Nuevos correos revelan posibles vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Ranking de World Rugby: así podrían quedar Los Pumas tras el partido clave ante Escocia

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

Listos para otra noche de acción en el Club Palma Juniors

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

El fuerte comunicado de los jugadores de San Lorenzo

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

Liga Paranaense: Neuquén venció a Sportivo Urquiza en el cierre de la fecha

La provincia
Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

Trabajos en caño de agua: explosión en Paraná sorprendió a empleados municipales

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

San José, la ciudad que se animó a innovar y halló la fórmula para impulsar el movimiento turístico

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

La cuna donde nació el Normalismo argentino: la Escuela Normal de Paraná

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

El Palacio Arruabarrena de Concordia conquista por su arte francés

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Frigerio y Santilli acordaron una agenda federal que apunta a reformas estructurales

Dejanos tu comentario