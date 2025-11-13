El Instituto Raúl Varelli celebrará el Día del Acordeón en el Juan L. Ortiz

El Instituto Raúl Varelli de Paraná celebrará el Día del Acordeón el miércoles 19 de noviembre a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La entrada será un alimento no perecedero, que se destinará a instituciones locales. Participarán Mario Toscano, junto con alumnos y egresados del instituto.
El Instituto Raúl Varelli de Paraná celebrará el Día del Acordeón el miércoles 19 de noviembre a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz
Raúl y José Benavidez visitaron la redacción de UNO para invitar al público a sumarse al encuentro y compartir la relevancia cultural de este instrumento en la historia de la región. Recordaron que el acordeón llegó a Entre Ríos con los primeros inmigrantes que, desde 1847, trajeron sus melodías llenas de nostalgia, alegría y esperanza.
“Estamos muy contentos por la participación de todos los alumnos. Realizaremos homenajes a músicos por su aporte cultural”, expresó José Benavidez, quien destacó el compromiso de la comunidad educativa con la preservación y difusión de las raíces musicales.
Por su parte, Raúl Varelli remarcó: “Este evento es importante porque es nuestro día, es el Día del Acordeón. Hay quienes tocan por entretenimiento y hay quienes tocan por vocación; la diferencia es grande. Nosotros trabajamos para encontrar la vocación, lo llevamos en la sangre, y eso es lo que me gusta transmitirle a mis alumnos”.
“Raúl Varelli Acordeones” es una propuesta musical y cultural que nació en el Instituto Musical Raúl Varelli de Paraná, con más de 50 años dedicados a la docencia. En cada presentación busca llevar la música italiana, judía, alemana, hebrea, húngara, española y de otras colectividades, en reconocimiento al crisol de inmigrantes que dieron forma a la identidad entrerriana.
El trío está integrado por Raúl Varelli, a cargo de los arreglos y la dirección musical, primer maestro latinoamericano en dejar sus manos grabadas en el Museo Mundial de Grandes Maestros del Acordeón, en Recoaro, Italia; Florencia Herrera, quien participa activamente en certámenes y campeonatos; y José Benavidez, campeón mundial de Organetto en la misma ciudad italiana.