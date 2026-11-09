Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos interpretó “La Llave” junto al coro de la institución de Claypole, en una presentación que reunió al Pontífice, residentes, trabajadores y autoridades

Abel Pintos fue uno de los protagonistas musicales de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Este lunes por la mañana, el cantante interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, en un encuentro cargado de emoción y espiritualidad.

La presentación tuvo lugar en el salón principal del establecimiento. Pintos estuvo acompañado por su hermano Ariel en guitarra y por jóvenes y residentes que integran el coro. El Pontífice siguió la actuación sentado junto a miembros de su comitiva y, al finalizar, agradeció: “Gracias por la música” .

El artista, que se definió como un hombre de fe, había expresado su emoción por formar parte de la jornada. “No pasa todos los días”, señaló al referirse a la posibilidad de cantar ante el jefe de la Iglesia católica.

Además, preparó un obsequio especial para la ocasión: encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Papa, otra quedó en el Pequeño Cottolengo y la tercera pasó a integrar la colección personal del músico.

La visita puso en el centro la tarea del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución fundada en 1935 que alberga a cerca de 400 personas con discapacidad y desarrolla una importante labor de acompañamiento y asistencia. Con su música, Abel Pintos se sumó a una jornada que tuvo como protagonistas a los residentes y a toda la comunidad que sostiene cotidianamente el establecimiento.