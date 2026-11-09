Uno Entre Rios | Show | Abel Pintos

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos interpretó “La Llave” junto al coro de la institución de Claypole, en una presentación que reunió al Pontífice, residentes, trabajadores y autoridades

9 de noviembre 2026 · 11:07hs
Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos fue uno de los protagonistas musicales de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. Este lunes por la mañana, el cantante interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, en un encuentro cargado de emoción y espiritualidad.

Abel Pintos emocionó al papa León XIV

La presentación tuvo lugar en el salón principal del establecimiento. Pintos estuvo acompañado por su hermano Ariel en guitarra y por jóvenes y residentes que integran el coro. El Pontífice siguió la actuación sentado junto a miembros de su comitiva y, al finalizar, agradeció: “Gracias por la música”.

El artista, que se definió como un hombre de fe, había expresado su emoción por formar parte de la jornada. “No pasa todos los días”, señaló al referirse a la posibilidad de cantar ante el jefe de la Iglesia católica.

Además, preparó un obsequio especial para la ocasión: encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada al Papa, otra quedó en el Pequeño Cottolengo y la tercera pasó a integrar la colección personal del músico.

La visita puso en el centro la tarea del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución fundada en 1935 que alberga a cerca de 400 personas con discapacidad y desarrolla una importante labor de acompañamiento y asistencia. Con su música, Abel Pintos se sumó a una jornada que tuvo como protagonistas a los residentes y a toda la comunidad que sostiene cotidianamente el establecimiento.

LEER MÁS: Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: la grilla musical de la visita papal

Abel Pintos Papa León XIV Argentina
Noticias relacionadas
carmen barbieri tiene covid-19 y permanece internada: que se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

la sole canto ante una multitud en la previa de la primera misa del papa leon xiv en argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Nogoyá presente en la música de Duki: la romántica referencia a Emilia Mernes.

Nogoyá presente en la música de Duki: la romántica referencia a Emilia Mernes

maria becerra hizo historia en la marcha del orgullo en argentina

María Becerra hizo historia en la Marcha del Orgullo en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Ultimo Momento
Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: Sus vidas no son un peso para la sociedad

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Sus vidas no son un peso para la sociedad"

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Dejanos tu comentario