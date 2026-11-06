Victoria es el lugar elegido para el Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles

El Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles reunirá a agrupaciones musicales de distintas localidades de Entre Ríos

La música y el intercambio cultural tendrán su lugar en Victoria con la realización del primer Encuentro Entrerriano de Bandas y Ensambles. La propuesta se desarrollará este lunes 9 de noviembre, a partir de las 16, en La Vieja Estación, con la participación de agrupaciones municipales, instituciones de formación musical y una banda invitada de Rosario.

Organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios participantes y con el acompañamiento de Salto Grande, el encuentro busca visibilizar el trabajo de las bandas y ensambles de la provincia, promover la formación artística y fortalecer los vínculos entre las comunidades a través de la música.

La música entrerriana tendrá su gran encuentro en La Vieja Estación de Victoria

La programación reunirá a la Banda Municipal de Música de Hasenkamp, la Banda Municipal del Centenario de Viale, la Banda Municipal de Música de Cerrito, la Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao de Victoria, la Escuela Arte en Música de Paraná, la Banda Municipal de Bovril y la Banda Municipal de San Benito.

Como invitada especial participará la Banda Infanto Juvenil Rosa Ziperovich, que llegará desde Rosario para sumarse a esta primera edición.

La iniciativa propone una tarde de música en vivo y encuentro entre músicos de diferentes edades y trayectorias, poniendo en valor el trabajo colectivo de las agrupaciones y su aporte a la vida cultural de cada localidad.

La entrada será libre y gratuita.