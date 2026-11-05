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El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

Bajo el nombre Vórtice – Habitantes de otros mundos, el FICER reunirá estrenos del cine fantástico argentino, una función especial y un clásico de culto

5 de noviembre 2026 · 09:09hs
El FICER tendrá por primera vez una sección dedicada al cine de terror y fantasía

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) sumará este año una novedad a su programación: por primera vez contará con una sección dedicada al cine fantástico y de terror. Se trata de Vórtice – Habitantes de otros mundos, un espacio que invita al público a explorar historias de criaturas, mundos imposibles y pesadillas a través de distintas producciones cinematográficas.

El FICER abre las puertas al terror y la fantasía con una nueva sección

«No todos los habitantes de este mundo son de este mundo», anuncia la frase promocional de la sección, que propone una experiencia diferente dentro del festival. La invitación se completa con una pregunta: «¿Te vas a animar a entrar?».

La programación de Vórtice recorrerá estrenos recientes del cine nacional y producciones internacionales. Entre los títulos seleccionados se encuentra Mitra, dirigida por Diego Bellocchio, de 81 minutos, realizada en Argentina en 2025.

También se proyectará Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, de Cristián Ponce, una película argentina de 83 minutos estrenada en 2026. La producción obtuvo recientemente, en octubre, el premio a Mejor Dirección en la sección Noves Visions del 59º Festival de Cine Fantástico de Sitges, uno de los encuentros internacionales más reconocidos del género.

La grilla se completa con El llanto del perro, de Jano Piccardo y Federico Venzi, una producción argentina de 72 minutos realizada en 2025, y Los nadadores, de Sol Iglesias SK, de 76 minutos, coproducción de Argentina, México y Estados Unidos.

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Clásicos y funciones especiales

Vórtice también tendrá una función especial con The Glorious Dead (Los gloriosos muertos), dirigida por John Adams y Toby Poser. La película estadounidense tiene una duración de 81 minutos.

Además, la sección incorporará un apartado denominado Clásicos de Culto, que incluirá la proyección de The Lost Boys (Que no se entere mamá), el clásico de terror dirigido por Joel Schumacher en 1987, con una duración de 97 minutos.

La incorporación de esta propuesta amplía el recorrido cinematográfico del FICER y suma un espacio para los amantes de los géneros fantástico y de terror, con una programación que combina nuevas producciones, títulos premiados y películas que dejaron su huella en la historia del cine.

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026. El encuentro es organizado por el Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER).

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FICER Cine terror
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