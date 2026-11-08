Murió el acordeonista Ricardo Dimotta a los 59 años

El chamamé entrerriano despide a un referente de su tradición al confirmarse la muerte de Ricardo Dimotta.

El acordeonista y compositor Ricardo Dimotta falleció a los 59 años . Nieto de Abelardo Dimotta e hijo de Héctor Armando, continuó el legado de una familia fundamental para el chamamé entrerriano y desarrolló una trayectoria propia como intérprete y compositor.

Murió Ricardo Dimotta a los 59 años , reconocido acordeonista y compositor entrerriano que continuó el legado musical de su abuelo Abelardo Dimotta y de su padre, Héctor Armando Dimotta. Su fallecimiento, comunicado el sábado 7 de noviembre, generó pesar en el ámbito del chamamé, donde desarrolló una trayectoria vinculada con la interpretación, la composición y la preservación del repertorio tradicional del Litoral.

Trayectoria

El músico pertenecía a una familia estrechamente relacionada con la historia del chamamé entrerriano. Su abuelo, Abelardo Dimotta, nacido en Villaguay, fue uno de los grandes referentes del género, mientras que su padre, Héctor Armando Dimotta, continuó esa tradición como acordeonista y compositor. Ricardo mantuvo ese vínculo familiar con la música, pero incorporó una formación académica que le permitió desarrollar un estilo propio

Durante su trayectoria, Ricardo Dimotta participó en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y en el Festival de Chamamé de Federal, dos escenarios importantes para la difusión de la música litoraleña.

Entre sus producciones discográficas se destacó Dimotta por Dimotta, difundido en 2017, que reunió composiciones de Abelardo y Héctor Armando junto con obras de otros autores. El álbum también incluyó Tuve penas de un amor, una creación propia realizada junto a Orlando Ocampo.

Otro de sus trabajos fue Natura, un proyecto integrado por trece canciones que incorporó acordeones, bandoneones, guitarras, voces, flauta, violín y violonchelo, además de sonidos de la naturaleza. Según informó El Heraldo en 2021, la producción fue declarada de interés cultural por el Gobierno de Entre Ríos.