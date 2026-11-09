La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La artista de Arequito se presentó junto a su hermana Natalia en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires

Soledad Pastorutti fue una de las protagonistas musicales de la jornada de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes de la primera misa del papa León XIV en la Argentina, la cantante se presentó en el Monumento a los Españoles, donde miles de fieles se congregaron para participar del encuentro con el Sumo Pontífice.

La artista de Arequito estuvo acompañada por su hermana Natalia, con quien preparó un repertorio especial centrado en canciones religiosas. Desde el escenario, Soledad alentó en varias oportunidades al público, que respondió con emoción y acompañó cada interpretación en la previa de la celebración.

Para la ocasión, la cantante lució uno de los elementos más representativos de su identidad artística: el poncho. Esta vez, eligió uno con los colores de la bandera argentina, en sintonía con una jornada que reunió la fe, la música y el encuentro de miles de personas.

La participación de Soledad se sumó a otras presentaciones musicales que formaron parte de la agenda del Papa durante su visita al país. Más temprano, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, Abel Pintos interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, en una actuación que también contó con la presencia del Pontífice.

La música acompañó así distintos momentos de una visita marcada por mensajes de fraternidad, solidaridad e inclusión. Durante su paso por el Cottolengo, León XIV destacó especialmente la importancia de integrar a las personas con discapacidad y reconocer su dignidad.

“Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, expresó el Papa ante residentes, trabajadores y autoridades. También sostuvo que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Con sus canciones, Soledad Pastorutti se sumó a una jornada especial para los fieles argentinos, en la que la música popular y la expresión religiosa encontraron un espacio compartido antes de uno de los encuentros centrales de la visita papal.