Uno Entre Rios | El País | La Sole

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La artista de Arequito se presentó junto a su hermana Natalia en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires

9 de noviembre 2026 · 11:23hs
La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Soledad Pastorutti fue una de las protagonistas musicales de la jornada de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Minutos antes de la primera misa del papa León XIV en la Argentina, la cantante se presentó en el Monumento a los Españoles, donde miles de fieles se congregaron para participar del encuentro con el Sumo Pontífice.

La Sole cantó junto a su hermana Natalia ante miles de fieles en Buenos Aires

La artista de Arequito estuvo acompañada por su hermana Natalia, con quien preparó un repertorio especial centrado en canciones religiosas. Desde el escenario, Soledad alentó en varias oportunidades al público, que respondió con emoción y acompañó cada interpretación en la previa de la celebración.

Para la ocasión, la cantante lució uno de los elementos más representativos de su identidad artística: el poncho. Esta vez, eligió uno con los colores de la bandera argentina, en sintonía con una jornada que reunió la fe, la música y el encuentro de miles de personas.

La participación de Soledad se sumó a otras presentaciones musicales que formaron parte de la agenda del Papa durante su visita al país. Más temprano, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, Abel Pintos interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, en una actuación que también contó con la presencia del Pontífice.

La música acompañó así distintos momentos de una visita marcada por mensajes de fraternidad, solidaridad e inclusión. Durante su paso por el Cottolengo, León XIV destacó especialmente la importancia de integrar a las personas con discapacidad y reconocer su dignidad.

“Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, expresó el Papa ante residentes, trabajadores y autoridades. También sostuvo que “el progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

Con sus canciones, Soledad Pastorutti se sumó a una jornada especial para los fieles argentinos, en la que la música popular y la expresión religiosa encontraron un espacio compartido antes de uno de los encuentros centrales de la visita papal.

LEER MÁS: Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

La Sole misa Papa León XIV Argentina
Noticias relacionadas
Javier Milei dijo estar conmovido por la visita del Papa

Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

La Conferencia Episcopal pide no politizar el mensaje de “esperanza y fraternidad” del papa León XIV

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del papa León XIV durante su visita a la Argentina

causa cuadernos: a un ano del inicio del juicio, la fiscalia presento un nuevo informe

Causa Cuadernos: a un año del inicio del juicio, la fiscalía presentó un nuevo informe

como sigue este lunes la agenda del papa leon xiv en argentina

Cómo sigue este lunes la agenda del papa León XIV en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Ultimo Momento
Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Paraná celebró la diversidad cultural en la Feria de las Colectividades

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

Carmen Barbieri tiene COVID-19 y permanece internada: qué se sabe de su estado de salud

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

La Sole cantó ante una multitud en la previa de la primera misa del papa León XIV en Argentina

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

Abel Pintos cantó ante el papa León XIV en su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: Sus vidas no son un peso para la sociedad

El Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: "Sus vidas no son un peso para la sociedad"

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Una entrerriana emocionó al papa León XIV al entregarle un libro con su historia de vida

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Dejanos tu comentario