Uno Entre Rios | Escenario | Sinfónica de Entre Ríos

Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Pilar Policano, la gran exponente argentina del violín, se presenta junto a la Sinfónica de Entre Ríos en el CPC de Paraná.

8 de noviembre 2026 · 13:49hs
Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 14 de noviembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística de Luis Gorelik y la presencia de Guillermo Scarabino como director invitado. En esta oportunidad, la función contará con la especial participación de la joven violinista argentina Pilar Policano para abordar el Concierto para violín y orquesta Nº 3 de W. A. Mozart, en un programa que incluirá además, como punto saliente del repertorio, el estreno en Entre Ríos de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev.

La solista: Pilar Policano

Pilar Policano nació en Buenos Aires en 2007 y es una de las violinistas jóvenes más destacadas de la escena internacional actual, con múltiples premios obtenidos en Europa, América y Asia, y presentaciones junto a prestigiosas orquestas del mundo.

El director invitado: Guillermo Scarabino

Poseedor de una sólida formación musical y académica que incluye títulos de grado en Composición (Universidad Nacional de Rosario) y de posgrado en Teoría Musical (Eastman School of Music, Rochester N.Y., U.S.A.), estudió Dirección Orquestal con la guía de los maestros Washington Castro, Laszlo Halasz, Igor Markevitch y Hans Svarowsky. En Argentina ejerció la titularidad de las orquestas Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y Académica del Teatro Colón, al frente de la cual realizó presentaciones en festivales de Inglaterra, Alemania y Suiza.

Cuenta con una vasta trayectoria docente e internacional: dictó cursos y seminarios en universidades y programas de perfeccionamiento orquestal de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. En el ámbito institucional fue Decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA (donde es Profesor Consulto), Decano de la Facultad de Artes y Diseño de la U. N. de Cuyo, y se desempeñó como Director del Instituto Superior de Arte y Director de Producción Artística del Teatro Colón.

Ha sido reconocido con premios de la Fundación Konex, la Fundación Héctor I. Astengo y la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, además de distinciones otorgadas por entidades de América y Europa. Integró jurados internacionales de concurso en Buenos Aires, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, e integra la Academia Nacional de Bellas Artes, institución que presidió en el período 2019-2021.

Sobre la obra: Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev

La Séptima Sinfonía fue la última gran obra que Prokofiev llegó a completar. Fue compuesta en sus últimos años de vida, en un contexto marcado por la censura de su música tras las purgas culturales soviéticas de 1948 y el arresto de su primera esposa, Lina, situaciones que lo llevaron a componer en el temor y la pobreza.

Encargada para la División de Radio Infantil Soviética, la sencillez de su enfoque oculta corrientes expresivas más profundas dentro de su estructura en cuatro movimientos. La obra transita por un Moderato inicial de carácter melancólico y nostálgico, un vals enérgico con abundantes efectos instrumentales, un Andante espressivo de tono cálido y un desenfrenado finale que culmina de forma enigmática. Durante los ensayos previos al estreno, el director le sugirió reescribir el final para hacerlo más optimista y así poder aspirar al Premio Stalin de primera clase (que conllevaba 100 000 rublos). Prokofiev accedió a la sugerencia y elaboró esa coda revisada —que añade al final una repetición del material inicial del finale— la cual fue publicada como un suplemento de la partitura.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo, el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y el IAPSER Seguros.

Sinfónica de Entre Ríos CPC violinista cultura
Noticias relacionadas
gualeguaychu presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

Gualeguaychú presenta su agenda cultural con propuestas para el fin de semana

abel pintos, jairo, jorge rojas y luciano pereyra: la grilla musical de la visita papal

Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: la grilla musical de la visita papal

Este sábado, Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio Fontanet se presentará en el Club Echagüe ante la gran expectativa del público del litoral

Don Osvaldo vuelve a Paraná y renueva su encuentro con el público

que hacer en parana este fin de semana: cine, teatro, musica y propuestas culturales

Qué hacer en Paraná este fin de semana: cine, teatro, música y propuestas culturales

Ver comentarios

Lo último

Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Murió el acordeonista Ricardo Dimotta a los 59 años

Murió el acordeonista Ricardo Dimotta a los 59 años

Ultimo Momento
Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Murió el acordeonista Ricardo Dimotta a los 59 años

Murió el acordeonista Ricardo Dimotta a los 59 años

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Paraná tiene un domingo estable y sin lluvias

Neonatología: el compromiso de acompañar a las familias y cuidar la vida

Neonatología: el compromiso de acompañar a las familias y cuidar la vida

Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos

Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos

Dejanos tu comentario