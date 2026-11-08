Pilar Policano y la Sinfónica de Entre Ríos estarán este sábado en el CPC

Pilar Policano, la gran exponente argentina del violín, se presenta junto a la Sinfónica de Entre Ríos en el CPC de Paraná.

Un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 14 de noviembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística de Luis Gorelik y la presencia de Guillermo Scarabino como director invitado. En esta oportunidad, la función contará con la especial participación de la joven violinista argentina Pilar Policano para abordar el Concierto para violín y orquesta Nº 3 de W. A. Mozart, en un programa que incluirá además, como punto saliente del repertorio, el estreno en Entre Ríos de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev.

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La solista: Pilar Policano

Pilar Policano nació en Buenos Aires en 2007 y es una de las violinistas jóvenes más destacadas de la escena internacional actual, con múltiples premios obtenidos en Europa, América y Asia, y presentaciones junto a prestigiosas orquestas del mundo.

El director invitado: Guillermo Scarabino

Poseedor de una sólida formación musical y académica que incluye títulos de grado en Composición (Universidad Nacional de Rosario) y de posgrado en Teoría Musical (Eastman School of Music, Rochester N.Y., U.S.A.), estudió Dirección Orquestal con la guía de los maestros Washington Castro, Laszlo Halasz, Igor Markevitch y Hans Svarowsky. En Argentina ejerció la titularidad de las orquestas Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y Académica del Teatro Colón, al frente de la cual realizó presentaciones en festivales de Inglaterra, Alemania y Suiza.

Cuenta con una vasta trayectoria docente e internacional: dictó cursos y seminarios en universidades y programas de perfeccionamiento orquestal de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos. En el ámbito institucional fue Decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA (donde es Profesor Consulto), Decano de la Facultad de Artes y Diseño de la U. N. de Cuyo, y se desempeñó como Director del Instituto Superior de Arte y Director de Producción Artística del Teatro Colón.

Ha sido reconocido con premios de la Fundación Konex, la Fundación Héctor I. Astengo y la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, además de distinciones otorgadas por entidades de América y Europa. Integró jurados internacionales de concurso en Buenos Aires, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona, e integra la Academia Nacional de Bellas Artes, institución que presidió en el período 2019-2021.

Sobre la obra: Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev

La Séptima Sinfonía fue la última gran obra que Prokofiev llegó a completar. Fue compuesta en sus últimos años de vida, en un contexto marcado por la censura de su música tras las purgas culturales soviéticas de 1948 y el arresto de su primera esposa, Lina, situaciones que lo llevaron a componer en el temor y la pobreza.

Encargada para la División de Radio Infantil Soviética, la sencillez de su enfoque oculta corrientes expresivas más profundas dentro de su estructura en cuatro movimientos. La obra transita por un Moderato inicial de carácter melancólico y nostálgico, un vals enérgico con abundantes efectos instrumentales, un Andante espressivo de tono cálido y un desenfrenado finale que culmina de forma enigmática. Durante los ensayos previos al estreno, el director le sugirió reescribir el final para hacerlo más optimista y así poder aspirar al Premio Stalin de primera clase (que conllevaba 100 000 rublos). Prokofiev accedió a la sugerencia y elaboró esa coda revisada —que añade al final una repetición del material inicial del finale— la cual fue publicada como un suplemento de la partitura.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo, el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo y el IAPSER Seguros.