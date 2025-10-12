Uno Entre Rios | Escenario | Palito Ortega

Palito Ortega llega a Paraná el 9 de noviembre

Palito Ortega confirmó la nueva fecha para su show y quedó programada para el domingo 9 de noviembre a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

12 de octubre 2025 · 15:10hs
El cantante y compositor Palito Ortega regresará a Paraná el domingo 9 de noviembre a las 21 con un show que forma parte de su gira nacional El Regreso del Rey. La presentación será en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15).

Nueva fecha

El destacado músico promete un repaso por los grandes clásicos de su carrera, en una noche cargada de emoción, recuerdos y canciones que forman parte de la historia de la música argentina. Se recuerda que en primera instancia, el show estuvo programado para el domingo 12 de octubre pero fue suspendido por motivos de salud de Palito Ortega.

Las entradas ya adquiridas son válidas para la nueva fecha y no es necesario realizar ningún cambio. En caso de no poder asistir, se puede solicitar la devolución de tu entrada hasta el 26/10. Para consultas: 3434802545.

Palito Ortega, de regreso a Paraná

La gira celebra los 55 años de Muchacho que vas cantando, uno de los himnos más representativos de Ortega, y ya agotó localidades en escenarios como el Luna Park, el Teatro Gran Rex, GEBA, Córdoba, Rosario y Santa Fe. En cada presentación, el artista vuelve a conectarse con el público de distintas generaciones, reafirmando su vigencia y el cariño intacto de su audiencia.

Las entradas ya se encuentran disponibles en tickea.com.ar y también pueden adquirirse de forma presencial en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (San Martín 902). Además, los clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en las compras online.

Con más de 60 años de trayectoria, Palito Ortega es un ícono de la cultura popular. Su legado abarca 48 discos, 27 películas y canciones como La felicidad, Corazón contento, Un muchacho como yo y Bienvenido amor, que marcaron a generaciones enteras dentro y fuera del país. También fue una de las figuras centrales del recordado Club del Clan, espacio que impulsó a numerosos artistas y consolidó un estilo que todavía sigue vigente.

En reconocimiento a su trayectoria, Ortega fue distinguido con el Premio Gardel, el Grammy a la Excelencia Musical y la Mención de Honor del Senado de la Nación. En su etapa más reciente, grabó con Sony Music una trilogía de discos que rinde homenaje a los éxitos románticos y del rock & roll de los años 60, con títulos como Te llevo bajo mi piel, Románticos 60 y Rock n’ Roll.

Palito Ortega Centro Provincial de Convenciones Paraná
