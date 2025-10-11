Uno Entre Rios | Escenario | Palito Ortega

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Palito Ortega anunció la postergación de su recital previsto para este domingo en el Centro Provincial de Convenciones. El comunicado.

11 de octubre 2025 · 22:33hs
Palito Ortega debía estar este domingo en Paraná.

Palito Ortega debía estar este domingo en Paraná.

El legendario cantante tucumano Palito Ortega anunció la postergación de su recital previsto para este domingo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, debido a problemas de salud que le impiden presentarse en esa fecha.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del artista, donde se informó que el show será reprogramado para una nueva fecha, la cual será anunciada en los próximos días. Según el mismo mensaje, las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la futura presentación.









Además, se aclaró que aquellas personas que no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar el reembolso del valor de sus entradas, un detalle que llevó tranquilidad a los fanáticos que ya habían asegurado su lugar en el evento.

"Disculpas por las molestias", concluye el mensaje firmado por la red social de Palito Ortega, quien atraviesa un inconveniente de salud que lo obliga a suspender temporalmente su actividad artística.

Van a esperar a Palito Ortega

A pesar de la postergación, la expectativa del público en la capital entrerriana se mantiene intacta. La comunidad espera con entusiasmo la nueva fecha del recital, que promete ser un encuentro emotivo con una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina.

