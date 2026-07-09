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Estados Unidos atacó Irán y dejó 14 muertos y 78 heridos

Estados Unidos atacó de nuevo a Irán. Donald Trump dice que Teherán “quiere negociar”, pero la Guardia Revolucionaria anunció represalias.

9 de julio 2026 · 11:18hs
Estados Unidos atacó de nuevo a Irán. Donald Trump dice que Teherán “quiere negociar”

Estados Unidos atacó de nuevo a Irán. Donald Trump dice que Teherán “quiere negociar”, pero la Guardia Revolucionaria anunció represalias.
Estados Unidos atacó Irán y dejó 14 muertos y 78 heridos

Catorce personas murieron y otras 78 resultaron heridas en los ataques nocturnos de Estados Unidos contra Irán. También resultaron dañados un puente y una línea ferroviaria, informaron este jueves las autoridades iraníes.

En pleno conflicto bélico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Irán lo llamó para "llegar a un acuerdo".

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y Donald Trump explicó los motivos. 

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En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y el Ejército iraní afirmaron haber atacado bases e instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar.

Los nuevos enfrentamientos se produjeron mientras Irán y Estados Unidos mantenían negociaciones para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, de conformidad con un memorando de entendimiento firmado recientemente.

Irán condenó "en los términos más enérgicos posibles" los "repetidos actos de agresión" de Estados Unidos y las persistentes violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas aplicables del derecho internacional, afirmó este miércoles un funcionario iraní.

Bahréin y Kuwait informaron este jueves que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron ataques aéreos iraníes.

La Fuerza de Defensa de Bahréin (BDF, siglas en inglés) indicó en un comunicado que Irán continuó con lo que describió como un "enfoque hostil sistemático" mediante ataques con misiles y drones contra civiles en el reino. Señaló que todas las unidades de la BDF se encuentran en los niveles más altos de preparación y disposición para proteger al país, e instó a la población a evitar acercarse o manipular cualquier objeto desconocido o sospechoso resultante de los ataques.

La BDF subrayó que el uso deliberado de misiles y drones para atacar a civiles y propiedades privadas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

En un comunicado publicado en la red social X, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait informó que el ejército interceptó tres misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones antes del amanecer, y que los escombros causaron daños materiales en varios lugares y dejaron una persona herida, quien se encuentra en condición estable.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron en todo el país la madrugada del jueves, y equipos de artificieros fueron desplegados para retirar los restos de las operaciones de interceptación.

Estados Unidos Irán Muertos
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