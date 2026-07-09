Uno Entre Rios | Victoria Villarruel

Victoria Villarruel participó del acto en Tucumán y habló de sus intenciones para 2027

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”, deslizó Victoria Villarruel en el acto por el Día de la Independencia, en Tucumán

9 de julio 2026 · 11:56hs
“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”

“Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos”, deslizó Victoria Villarruel en el acto por el Día de la Independencia, en Tucumán 

La titular del Senado y vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en la primera fila, en diagonal al estrado desde donde Javier Milei pronunció su discurso del 210.° aniversario de la Independencia. Fue invitada al acto por el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Tras los 20 minutos de discurso del mandatario y el cierre —“Que Dios bendiga a las provincias, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la patria!”—, el grueso de los presentes se retiró del lugar. Milei y su equipo se dirigieron al interior de la Casa Histórica, mientras que la número dos del Ejecutivo optó por permanecer en el exterior.

Desde allí, habló con la prensa y brindó su perspectiva acerca de las palabras del mandatario. “Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos”, dijo y añadió: “El discurso del presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”.

Ante la sorpresiva presencia, Villarruel se mostró contenta de estar en la vigilia “acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos, a los gobernadores”, enumeró y reiteró su compromiso de “servir a la Argentina desde donde me encuentre”.

“Hoy por hoy, simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante”, reflexionó. Asimismo, destacó sus intenciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y aseguró que le “gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha”.

Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios: llegó en un vuelo separado al del presidente Javier Milei y el Gabinete nacional. El avión de la titular del Senado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo poco después de las 22, donde la recibió el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del traslado oficial hacia la capital tucumana volvió a poner en evidencia la distancia política entre ambos. La llegada de Villarruel se produjo horas antes del inicio de los actos centrales, y demostró una vez más la tensión que desde hace meses marca su vínculo con el primer mandatario.

La titular del Senado lo anunció ella misma a través de sus redes sociales: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió en respuesta a un mensaje de una usuaria.

Victoria Villarruel Tucumán
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