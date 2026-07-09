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Murió Bonnie Tyler, a los 75 años de edad

La cantante británica Bonnie Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos

9 de julio 2026 · 10:25hs
La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos

La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos
La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos

La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos
La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos

La cantante británica Bonny Tyler estaba internada en Portugal tras ser sometida a una operación. Se la recuerda por “Eclipse total del corazón” y otros éxitos

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su éxito "Total Eclipse of the Heart", murió a los 75 años, anunció su familia este jueves.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirma la familia en un comunicado publicado en la cuenta Facebook de la cantante, muy famosa en los años 1980.

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"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados", agregaron y pidieron privacidad para "afrontar esta tragedia".

La cantante desarrolló una carrera de casi medio siglo en la que pasó por géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como "It's a Heartache" (cuyo ritmo fue adoptado por los hinchas argentinos como una canción de protesta contra sus propios jugadores) y "Total Eclipse of the Heart".

Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación.

El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.

Su entorno celebró poco después una evolución favorable en su estado y reveló que los médicos estaban "convencidos" de que se recuperaría, si bien advirtieron de que el proceso sería lento.

En consecuencia, Tyler canceló varias fechas de la gira de verano con vistas a que pudiera volver a los escenarios a finales de este año para cumplir con otros conciertos ya programados.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En 2003, se atrevió a grabar un dueto bilingüe de 'Total Eclipse of the Heart' con la cantante francesa Kareen Antonn, al que dieron por título 'Si demain (Turn Around)' y que llegó al número uno en las listas galas.

El origen de su voz rasgada

Su balada rock "Eclipse total de corazón" sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. A principios de 2026, es decir, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó ella en el Telegraph en 2025.

La cantante de peinados voluminosos y estilo rock glamuroso afirmaba que no ganó "casi nada" con este tema, del cual no es la autora.

Gaynor Hopkins, como se llamaba realmente, nació en 1951 en Neath, en Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio.

La joven comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda.

Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club. Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler y brilló con el sencillo "Lost in France" (1976).

Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo.

En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió "Total Eclipse of the Heart", un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.

"Una vida normal"

En la cima de la gloria, Bonnie Tyler siguió consechando éxitos en 1984 con "Holding Out for a Hero" ("esperando a un héroe) en la banda sonora de "Footloose", y triple disco de platino. También fue nominada tres veces a los Grammy Awards.

La cantante representó al Reino Unido en 2013 en Eurovisión con "Believe in Me" con poca fortuna. Quedó en el puesto 19.

Esta fan de Tina Turner, conocida por su sencillez y su acento galés, se consideraba una "chica de clase obrera". "Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: íno soy Mariah Carey!", declaró al Times en 2025.

La artista estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud. Desde los años 1970, la pareja pasaba parte de su tiempo en el Algarve, en Portugal.

Fue recompensada por sus servicios a la música por Isabel II en 2022, poco antes de la muerte de la reina. Al año siguiente recibió la distinción de Miembro del Imperio Británico (MBE).

Bonnie Tyler cantante Fallecimiento
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