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La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná concluyó este miércoles la reparación de una caño maestro de agua potable. El servicio comenzó a normalizarse.

8 de julio 2026 · 22:10hs
La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable.

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación del caño maestro de agua potable.

La reparación del caño maestro de agua potable finalizó este miércoles por la noche, luego del operativo de emergencia desplegado por la Municipalidad de Paraná en la intersección de calles López Jordán y Acceso Norte, de la capital entrerriana.

Tras concluir los trabajos, comenzaron las pruebas hidráulicas y los protocolos necesarios para restablecer el funcionamiento del sistema.

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Las tareas de la Municipalidad de Paraná

La intervención se inició durante la mañana de este miércoles, apenas fue detectada una importante fisura en el acueducto que transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora, de Paraná.

Tras el arreglo, el abastecimiento se normalizará de manera gradual y progresiva durante la noche y la madrugada en los sectores de la zona este que se vieron afectados por las tareas de reparación.

Municipalidad de Paraná Reparación caño Agua potable
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