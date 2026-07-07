Paraná viaja millones de años al pasado con una muestra de dinosaurios a tamaño real

La propuesta abrió sus puertas este domingo en Sala Mayo y permanecerá en la ciudad hasta el domingo 19 de julio

Los gigantes que habitaron la Tierra hace millones de años ya están en Paraná. Desde este lunes, la capital entrerriana recibe "Dinosaurios y el Mundo Jurásico", una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, tecnología y aprendizaje. La muestra puede visitarse en Sala Mayo y permanecerá en la ciudad hasta el domingo 19 de julio.

La iniciativa propone un recorrido por el universo prehistórico a través de impactantes réplicas de dinosaurios a tamaño real que sorprenden por su escala, sus movimientos y el nivel de detalle de sus recreaciones. A lo largo del paseo, los visitantes tienen la oportunidad de acercarse a algunas de las especies más emblemáticas de la era jurásica y cretácica.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Además del atractivo visual, la propuesta incorpora contenidos educativos que permiten conocer más sobre la vida de los dinosaurios, sus características y el contexto en el que habitaron el planeta. De esta manera, el recorrido se convierte en una alternativa ideal para compartir en familia durante las vacaciones de invierno.

El evento se desarrolla diariamente en Sala Mayo, en el horario de 14 a 20, y las entradas estan disponibles en Gradatickets.com.

Con dinosaurios gigantes, escenarios temáticos y una puesta que invita a imaginar cómo era el mundo millones de años atrás, "Dinosaurios y el Mundo Jurásico" se suma a la agenda de vacaciones de invierno como una de las principales atracciones para quienes buscan una salida diferente en la ciudad.