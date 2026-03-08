Uno Entre Rios | Escenario | Mujeres

Escribir para existir: mujeres que cambiaron la literatura del siglo XX

Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Gabriela Mistral y Toni Morrison, mujeres escritoras que modificaron el modo de pensar la literatura

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

8 de marzo 2026 · 11:03hs
En el Día Internacional de la Mujer, vale detenerse en algunas autoras que dejaron una huella profunda en la cultura del siglo XX. Escritoras que modificaron el modo de pensar la literatura, la identidad y el lugar de las mujeres en el mundo: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Gabriela Mistral y Toni Morrison.

Desde distintos contextos y géneros —de la novela modernista al ensayo filosófico, de la poesía latinoamericana a la narrativa afroamericana— sus obras desafiaron estructuras, cuestionaron jerarquías y pusieron en el centro experiencias que durante siglos habían sido marginales.

El Ministerio Público de la Defensa expresó su compromiso con la igualdad en el acceso a la Justicia, la perspectiva de género y los derechos humanos en este 8M

8M: Cómo trabaja la Defensa Pública por los derechos de las mujeres

hogares: cae el modelo tradicional y crece la relevancia economica de las  mujeres

Hogares: cae el modelo tradicional y crece la relevancia económica de las  mujeres

Virginia Woolf

Virginia Woolf

Nacida en Londres en 1882, fue una de las figuras centrales del modernismo literario. Integró el Círculo de Bloomsbury y renovó la narrativa al explorar el flujo de conciencia y la vida interior de los personajes.

En 1929 publicó Un cuarto propio, ensayo donde sostuvo que para escribir una mujer necesita independencia económica y un espacio propio, una idea que puso en evidencia desigualdades vinculadas al acceso a la educación, al dinero y al tiempo.

En novelas como La señora Dalloway y Al faro construyó personajes femeninos complejos y amplió las posibilidades expresivas de la narrativa del siglo XX, cuestionando desde adentro el canon literario.

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Filósofa y escritora francesa nacida en 1908, publicó en 1949 El segundo sexo, una obra fundamental del pensamiento contemporáneo.

El libro analizó la condición femenina desde la historia, la biología, la literatura y la filosofía, y planteó que la subordinación de las mujeres no responde a un destino natural sino a una construcción social.

Su frase “No se nace mujer, se llega a serlo” sintetiza una idea que transformó el debate intelectual del siglo XX. De Beauvoir puso en discusión el concepto de “lo femenino” y cuestionó los roles asignados culturalmente.

Su pensamiento influyó de manera decisiva en los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo pasado y en las luchas por igualdad, autonomía y derechos civiles.

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral

Nacida en Chile en 1889, fue maestra rural, diplomática y poeta. En 1945 se convirtió en la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, en un momento en que América Latina todavía buscaba consolidar su lugar en el mapa cultural internacional.

Su obra abordó temas como la maternidad, la infancia, el amor, la pérdida y la identidad americana. A lo largo de su trayectoria también defendió la educación pública y participó en proyectos de reforma educativa en distintos países.

Desde una voz íntima logró construir una poesía de alcance universal y abrió camino para otras escritoras del continente.

Toni Morrison

Toni Morrison

Nacida en Estados Unidos en 1931, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1993 y se convirtió en la primera mujer afroamericana en obtenerlo.

Su obra puso en el centro la experiencia de la comunidad negra en Estados Unidos. En novelas como Beloved y Song of Solomon abordó la memoria de la esclavitud, el racismo estructural y la construcción de identidad con una prosa rigurosa y una estructura narrativa compleja. Morrison no escribió para traducir la experiencia afroamericana a una mirada externa. Escribió desde su propia comunidad, con autonomía estética y política. Su trabajo amplió el mapa de la literatura estadounidense y abrió espacio para nuevas generaciones de escritoras afrodescendientes.

Autoras que escribieron desde diferentes contextos y ampliaron el horizonte. Sus obras modificaron las preguntas que el pensamiento podía formular sobre la identidad, el poder y la desigualdad.

