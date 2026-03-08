La Biblioteca Municipal de San Benito ofrece préstamos de libros y espacio de estudio

La Biblioteca Municipal de San Benito continúa brindando servicios con propuestas pensadas para fomentar la lectura, el estudio y el encuentro entre vecinos

Lectura, estudio y wifi libre en la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de San Benito continúa brindando servicios abiertos a toda la comunidad, con propuestas pensadas para fomentar la lectura, el estudio y el encuentro entre vecinos. El espacio permite retirar libros a domicilio, leer en sala y utilizar recursos disponibles para quienes necesiten estudiar o trabajar.

Entre los servicios que ofrece la biblioteca se encuentra el préstamo de hasta tres libros por persona , con un plazo de devolución de un mes . Los vecinos y vecinas también pueden acercarse a leer en el lugar y utilizar el espacio como ámbito de estudio.

Cómo asociarse

Para acceder al servicio de préstamos, las personas interesadas pueden asociarse de manera sencilla. El único requisito es presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Un espacio para estudiar y trabajar

Además de su colección de libros, la biblioteca cuenta con una computadora de uso público disponible para quienes necesiten realizar consultas o tareas.

El espacio también dispone de wifi libre, por lo que quienes lo deseen pueden llevar su propia computadora y utilizar el lugar para estudiar, investigar o trabajar.