Más de 900 estudiantes de escuelas secundarias de Paraná participaron de una nueva edición de las Jornadas x la Democracia

Más de 900 estudiantes participaron de las Jornadas x la Democracia en Paraná

Más de 900 estudiantes de escuelas secundarias de Paraná participaron de una nueva edición de las Jornadas x la Democracia, una propuesta impulsada por la Municipalidad que utilizó el teatro como herramienta para abordar la memoria, los derechos humanos y la historia reciente.

El ciclo se desarrolló durante marzo y abril en el Teatro Municipal 3 de Febrero y el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde se presentaron ocho obras: Antígona la necia, Raris, Radiomensajes, Las Noras, El Caso Julia, Mar del Sur, Cenizas quedan... siempre y Prontuario.ar. Las funciones estuvieron destinadas a instituciones educativas, que asistieron junto a sus docentes en distintas jornadas.

Jornadas x la Democracia en Paraná (2)

La propuesta generó instancias de intercambio entre estudiantes y equipos artísticos, con el objetivo de reflexionar sobre el pasado reciente desde una experiencia colectiva. A través de distintos lenguajes escénicos, las obras propusieron acercamientos a temas vinculados a la memoria, la verdad y la justicia.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, señaló que la iniciativa forma parte de una política pública que ubica al arte como herramienta para pensar la historia reciente y propiciar el acercamiento de nuevas generaciones a estos contenidos.

En la misma línea, la directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, remarcó el acompañamiento de las escuelas en cada función y destacó el valor del teatro para habilitar preguntas y promover el diálogo entre jóvenes.

Las Jornadas x la Democracia se desarrollaron en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976 y reunieron a estudiantes, docentes y comunidad en una agenda cultural centrada en la construcción de memoria colectiva.