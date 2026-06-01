Estudiantes se coronó campeón de la Liga Provincial Femenina de Cadetes

Estudiantes completó una actuación perfecta al ganar los tres encuentros del cuadrangular final de la Liga Provincial Femenina, categoría cadetes.

Estudiantes escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Liga Provincial Femenina de Cadetes (U15). El CAE se coronó tras completar una actuación perfecta en el Cuadrangular Final disputado en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay.

El Albinegro superó 95 a 34 a Tomás de Rocamora en la jornada final, de manera que ganó sus tres encuentros y se quedó de manera invicta con el máximo título provincial. Selló un estupendo récord de 13-0, que marcó notable superioridad frente a sus rivales a lo largo de toda la competencia federativa.

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En el encuentro decisivo de la Copa de Oro, fueron determinantes Emilia Luciano, con 18 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, y Emilia Vitar, que aportó 17 tantos y 8 recobres, dentro de un plantel que tuvo seis jugadoras en doble dígito anotador.

El segundo puesto quedó en manos de Regatas Uruguay, con dos triunfos y una caída en la definición desarrollada en “La Histórica”. Las dirigidas por Santiago Rimoldi (14-1) concluyeron una gran campaña frente a su gente, derrotando con claridad 52 a 35 a San Agustín, de la mano de Victoria Cangiani (15 puntos más 15 rebotes) y Pilar Álvarez (13 tantos y 10 rebptes).

Resultados del Cuadrangular Final de la Liga Provincial, categoría Cadetes

Regatas Uruguay 39 – Estudiantes 45

Rocamora 43 – San Agustín 33

Estudiantes 87 – San Agustín 46

Rocamora 40 – Regatas Uruguay 64

Regatas Uruguay 52 – San Agustín 35

Estudiantes 95 – Rocamora 34

Posiciones: 1) Estudiantes 6 puntos; Regatas Uruguay 5; Rocamora 4; San Agustín 3.