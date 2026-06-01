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Fonbec realizará un encuentro entre padrinos y becarios, e invita a sumarse al proyecto

El sábado se reunirán en Paraná estudiantes y colaboradores de Fonbec, quienes con gran compromiso apoyan la educación de jóvenes de la provincia.

1 de junio 2026 · 08:31hs
El sábado Fonbec reunirá a becarios y a padrinos del proyecto

El sábado Fonbec reunirá a becarios y a padrinos del proyecto

La Fundación Fonbec (Fondo de Becas para Estudiantes) realizará este sábado un encuentro entre padrinos, becarios y colaboradores en Paraná. Esta actividad busca fortalecer los vínculos construidos a través del programa de becas y sumar nuevas personas dispuestas a acompañar a estudiantes de la provincia. La jornada tendrá lugar en el Hotel Círculo, ubicado en Belgrano 157, y permitirá que muchos padrinos y ahijados se conozcan personalmente por primera vez, luego de meses o incluso años de acompañamiento a distancia.

La referente de Fonbec Entre Ríos, Marisel Retamal, explicó que estos encuentros constituyen uno de los momentos más significativos para la organización. “Son espacios muy emotivos porque aparecen los abrazos, las historias compartidas y la posibilidad de ver concretamente cómo una decisión solidaria puede transformar una vida”, señaló.

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Convocatoria

La convocatoria también busca sumar nuevos padrinos, ya que actualmente entre cinco y seis estudiantes entrerrianos permanecen en lista de espera para acceder a una beca que les permita continuar sus estudios.

FONBEC
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En este marco, Retamal precisó que Fonbec trabaja en la provincia acompañando a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario, universitario, educación especial y trayectos de formación profesional. El objetivo es brindar apoyo económico a jóvenes y adultos que enfrentan dificultades para sostener su trayectoria educativa y que puedan continuar estudiando.

Se realiza mediante un sistema de becas sostenido por padrinos particulares. La labor que llevan adelante es clave, sobre todo hoy, en un contexto económico complejo, donde muchas familias enfrentan dificultades para sostener la trayectoria educativa de sus hijos. En este marco, Fonbec continúa desarrollando en Entre Ríos una tarea orientada a garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de estudiantes con recursos limitados. “Lo que buscamos es que los chicos puedan seguir estudiando y cumplir sus sueños. Nuestro propósito es acompañarlos para que puedan construir un proyecto de vida a través de la educación”, señaló Retamal.

Compromiso solidario

El mecanismo de Fonbec se sustenta en el vínculo entre un estudiante becado y un padrino o madrina que realiza un aporte económico mensual destinado a acompañar su trayectoria educativa. Para acceder a una beca, el aspirante debe atravesar una entrevista junto a voluntarios de la fundación. En el caso de los menores de edad, participan también sus tutores. Allí se evalúan las condiciones socioeconómicas, las necesidades concretas y el compromiso con los estudios.

Una vez aprobada la solicitud, el estudiante ingresa a una lista de espera hasta que la organización consigue una persona dispuesta a acompañarlo económicamente.

Retamal destacó que la asignación de becas no se realiza por orden de inscripción, sino atendiendo especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad. “Priorizamos aquellos casos donde la continuidad educativa está realmente en riesgo. Sin embargo, todas las historias que recibimos tienen en común enormes esfuerzos y una fuerte voluntad de superación”, expresó.

Forjar vínculos

Y si bien el acompañamiento financiero constituye el eje central del programa, desde Fonbec remarcan que la relación entre padrinos y ahijados suele trascender lo económico. “La historia de cada estudiante va mucho más allá del dinero. Muchas veces se generan vínculos muy significativos, donde aparecen el acompañamiento, el afecto y el interés genuino por el desarrollo del otro”, explicó la referente.

Los padrinos reciben información periódica sobre el desempeño académico de los estudiantes, quienes deben presentar informes y calificaciones trimestrales. De esta manera, pueden seguir de cerca la evolución educativa de quienes acompañan.

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La organización permite que los estudiantes becados puedan recibir simultáneamente otros beneficios o ayudas estatales. De hecho, muchas veces esos apoyos resultan insuficientes para cubrir los gastos vinculados a la escolaridad o a los estudios superiores.

Según detalló Retamal, una parte importante de los becarios son jóvenes del interior provincial que deben trasladarse a ciudades como Paraná para cursar estudios terciarios o universitarios, afrontando gastos de transporte, alojamiento, alimentación y materiales de estudio. “Todos ellos tienen algo en común: nunca bajaron los brazos. A pesar de las dificultades, siguen apostando a estudiar y a construir un futuro mejor”, afirmó.

Formas de colaborar

A su vez, destacó que existen distintas formas de colaborar. El aporte sugerido para quienes desean convertirse en padrinos es de 80.000 pesos mensuales, aunque cada colaborador puede definir el monto que está en condiciones de aportar. Además, existe la figura de los “Amigos de Fonbec”, que realizan contribuciones menores o esporádicas para sostener el trabajo de la fundación. “Hay quienes hacen aportes familiares, quienes colaboran por algunos meses o quienes ayudan con montos más pequeños. Toda contribución suma y permite seguir acompañando estudiantes”, indicó.

Actualmente, Fonbec Entre Ríos tiene entre cinco y seis estudiantes en lista de espera, distribuidos en distintas localidades de la provincia, entre ellas Paraná, Concordia, Federación y Chajarí. Los casos corresponden a diferentes niveles educativos y todos aguardan la aparición de un padrino que les permita continuar sus estudios con mayor tranquilidad.

Quienes deseen obtener más información, solicitar una beca o colaborar como padrinos pueden comunicarse al WhatsApp 343 514 2089 o contactarse a través de las cuentas de Instagram Fonbec Nacional y Fonbec Entre Ríos.

FONBEC becarios Estudiantes Paraná Educación Provincia
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