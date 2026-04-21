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"El lore de tu barrio": abren inscripción a concurso audiovisual para secundarios

La Municipalidad de Paraná abrió una convocatoria dirigida a estudiantes de nivel secundario para participar del concurso audiovisual “El lore de tu barrio”

21 de abril 2026 · 14:03hs
El lore de tu barrio: abren inscripción a concurso audiovisual para secundarios

Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

La Municipalidad de Paraná abrió una convocatoria dirigida a estudiantes de nivel secundario para participar del concurso audiovisual “El lore de tu barrio”. La propuesta invita a jóvenes a contar historias de sus territorios a través de contenidos pensados para redes sociales.

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La convocatoria está destinada a estudiantes mayores de 15 años, quienes deberán conformar equipos de entre dos y seis integrantes, con el acompañamiento de al menos un docente. Cada grupo tendrá que producir un reel de Instagram, en formato vertical, que relate una historia real vinculada a su barrio o a su institución educativa.

El certamen incluirá una instancia final presencial, donde los trabajos seleccionados serán presentados ante un jurado. En ese marco se realizará la premiación.

Los dos mejores proyectos recibirán reconocimientos. El primer premio consistirá en entradas para una función de cine para cada integrante en Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, junto a una consumición en la hamburguesería Sheldon. Además, la producción ganadora será difundida en las redes oficiales de las áreas organizadoras.

El segundo lugar obtendrá una merienda en la heladería Pauletti y auriculares inalámbricos para cada estudiante del equipo.

La inscripción estará abierta hasta completar un cupo máximo de 15 grupos o hasta el 4 de mayo. El registro se realiza a través del sitio oficial del municipio (mi.parana.gob.ar), en la sección Estudiantes, y debe ser completado por el docente responsable de cada equipo.

Para consultas, las instituciones educativas podrán comunicarse por correo electrónico a [email protected] o [email protected], con el asunto “El lore de tu barrio” y el nombre de la institución.

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El lore de tu barrio inscripción audiovisual Paraná Municipalidad
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