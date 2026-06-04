Tan explosiva fue la conferencia de prensa de Gonzalo Belloso que su espaldarazo a Jorge Almirón como entrenador de Rosario Central pareció quedar en un segundo plano. Frente a una multitud de periodistas en la sala del Gigante de Arroyito, el presidente no se guardó nada: lanzó bombas contra varios grandes del fútbol argentino y fulminó a un protagonista puntual, Carlos Quintana.

Las contundentes declaraciones del experimentado zaguero en su presentación como nuevo refuerzo de Riestra (horas más tarde terminó borrando el posteo porque aún no acordó la desvinculación) cayeron muy mal en la dirigencia canalla. “Le comuniqué al club mi deseo de irme. No me sentí cómodo desde que volví y eso me fue dañando. Me fui sintiendo cada vez menos valorizado. Más que nada me voy por el técnico”, había dicho días atrás.

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

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Fue un palazo directo a Almirón y Belloso no tardó en recoger el guante: “Salió a mariconear. Una falta de respeto total. Lo fuimos a buscar y el club se portó de forma increíble con él. Le dimos el contrato más alto de su vida. Y el día que se va tiró nafta al fuego después de perder 3-0. ¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido?”.

Y siguió con la sangre en el ojo por esta situación: “Quintana iba a firmar con Riestra y llamamos para que paren un poquito. Todavía tiene que entrenar acá. Lo hemos citado a entrenar en ciudad deportiva y no vino. Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones. En el contrato nuestro está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes. Yo soy muy buena persona, el mejor, ahora contra Central… no, viejo. Y esto se lo digo a todos los jugadores. Central está por encima de todos. Fíjense cuando fuimos a jugar con River, nos salieron enemigos por debajo de las piedras, cuidemos a Central”.

Belloso también aprovechó el momento para defender a la institución y responderles a quienes lanzaron críticas y sembraron dudas sobre supuestos favorecimientos: “Cuando estábamos en Ecuador nos salió el partido de Copa Argentina, un partido súper incómodo que muchos pudieron o quisieron suspender. Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio suspendieron ese partido. Yo lo pensé mucho y dije: ‘Vamos a jugar’. No quiero que digan más nada de Central. Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y todas esas pelotudeces que dicen”.

belloso rosario central 1 "Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

Y remarcó: “Nosotros somos un equipo con poder, con el poder de nuestros hinchas, nuestros socios y del trabajo. Ese es el poder que tiene Central: el poder del trabajo, de ser un equipo luchador, humilde y guerrero. Nadie nos regaló nada”.

No dio nombres, pero sus declaraciones no tardaron en resonar puertas adentro en River (el presidente Stefano Di Carlo habló de "guardia alta") y Racing (Diego Milito declaró que los "robaron" tras la eliminación del Apertura), también en Boca por haber postergado su encuentro copero con Sarmiento. Del único club al que se refirió de manera puntual fue a Estudiantes, por el pasillo que desató la polémica meses atrás. “Estudiantes se portó como el orto con nosotros, pero yo no le guardo rencor eterno a nadie”, cerró, visiblemente molesto.

El pasillo de Estudiantes (LP) en el recibimiento a Rosario Central