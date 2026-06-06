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Torneo Regional del Litoral: el líder recibe al bicampeón

Estudiantes será local de Jockey de Rosario, por la séptima fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral. Además, Rowing visitará a Old Resian.

6 de junio 2026 · 09:26hs
En el CAE anhelan por otra consagración en el Torneo Regional del Litoral.

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Tras 21 días vuelven las actividades al Torneo Regional del Litoral (TRL). Luego de que el certamen organizado de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR) tuviera una pausa de dos fines de semanas consecutivos por la llegada del Súper Rugby Américas y el Torneo del Interior, respectivamente, este sábado se disputará la séptima fecha del Top 10 y la sexta de Segunda. Los partidos fueron programados para las 16.

En uno de los juegos destacados, el líder de la competencia, Estudiantes, recibirá en el Parque Urquiza de Paraná al bicampeón, Jockey de Rosario, que necesita recuperar terreno y volver a zona de clasificación.

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Además, en el duelo de colistas, Rowing visitará a Old Resian con el objetivo de abandonar el último lugar del escalafón.

Otro de los partidos que se lleva todas las miradas se dará en la vecina ciudad de Santa Fe, donde Santa Fe RC será anfitrión en el clásico de CRAI. Este encuentro tendrá en juego la Copa de la Amistad, en memoria de los jóvenes jugadores de ambas instituciones Jerónimo Fernandez Bobbio y Salvador Passadore.

Los partidos serán Santa Fe RC-CRAI, Estudiantes-Jockey de Rosario, Old Resian-Rowing, Duendes-Universitario de Rosario y GER-Jockey de Venado Tuerto.

Las posiciones son: Estudiantes 22 puntos; CRAI y Duendes 20; Santa Fe RC 19; GER 15; Jockey (R) 14; Universitario (R) 12; Jockey (VT) 11; Rowing y Old Resian 10.

La Segunda del Torneo Regional del Litoral

En el ascenso habrá actividad por la sexta fecha. Tilcara, que necesita recuperar terreno pronto, recibirá a CRAR de Rafaela, que está peleando en los primeros lugares. Además, se producirá el choque de extremos, cuando el puntero Logaritmo de Rosario visite al colista Cha Roga de Santo Tomé.

Los encuentros serán: Tilcara-CRAR, Los Caranchos de Rosario-Universitario de Santa Fe, Alma Jrs de Esperanza-Provincial de Rosario, Cha Roga Club-Logaritmo, La Salle de Santa Fe-Gimnasia de Pergamino y Regatas & Belgrano de San Nicolás-Los Pampas de Rufino.

Las posiciones son: Logaritmo 24; Provincial 21; Universitario, Alma Jrs , Los Caranchos y CRAR 20; Tilcara 12; Los Pampas 7; Regatas/Belgrano San Nicolás 6; La Salle y Gimnasia 2; Cha Roga Club 0.

Torneo Regional del Litoral Estudiantes Rowing Rugby
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