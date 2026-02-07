La ciudad de Paraná celebra la Fiesta Nacional del Mate con una jornada multitudinaria, shows en vivo y un clima de encuentro junto al río.

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

La capital provincial vive una jornada de celebración a la vera del río Paraná, donde la música, el encuentro y el mate como símbolo identitario marcan el pulso de la Fiesta Nacional del Mate . Más de 70.000 personas, entre familias, jóvenes y visitantes, disfrutan de las propuestas que se desarrollan en la Plaza de las Colectividades y espacios aledaños.

Sobre el escenario Luis "Pacha" Rodríguez ya pasaron Rombai, Gauchito Club y las bandas ganadoras del Premate, que hicieron cantar y compartir al público con un clima de alegría y emoción. Más tarde, Los Caballeros de la Quema ofrecieron un show cargado de clásicos y ovaciones. El esperado gran cierre de la jornada estará a cargo de Lali Espósito.

Público.jpeg Foto: UNO/Fernanda Rivero

La fiesta se desarrolla en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de las Colectividades, el Puerto Nuevo, la Costanera Baja y las barrancas del Parque, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de una propuesta cultural y recreativa al aire libre.

Durante toda la tarde, el público recorre el predio y accede a una variada oferta gastronómica a cargo de clubes de la ciudad. Además, en Sala Mayo se vive un paseo de compras con la feria Mateando, mientras que Parientes del Mar y ArteMate aportan expresiones artísticas. Las infancias también tienen su espacio con propuestas especialmente pensadas en el sector Matecito.

Vecinos, turistas y excursionistas llegados desde ciudades como Rosario, Gualeguay, Colonia Avellaneda, Ushuaia, Esquina (Corrientes), Santa Fe, Córdoba y muchas otras forman parte de una jornada que continúa desarrollándose y promete un cierre inolvidable.