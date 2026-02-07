Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Nacional del Mate

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

La ciudad de Paraná celebra la Fiesta Nacional del Mate con una jornada multitudinaria, shows en vivo y un clima de encuentro junto al río.

7 de febrero 2026 · 23:45hs
Foto: UNO/Fernanda Rivero

La capital provincial vive una jornada de celebración a la vera del río Paraná, donde la música, el encuentro y el mate como símbolo identitario marcan el pulso de la Fiesta Nacional del Mate. Más de 70.000 personas, entre familias, jóvenes y visitantes, disfrutan de las propuestas que se desarrollan en la Plaza de las Colectividades y espacios aledaños.

Sobre el escenario Luis "Pacha" Rodríguez ya pasaron Rombai, Gauchito Club y las bandas ganadoras del Premate, que hicieron cantar y compartir al público con un clima de alegría y emoción. Más tarde, Los Caballeros de la Quema ofrecieron un show cargado de clásicos y ovaciones. El esperado gran cierre de la jornada estará a cargo de Lali Espósito.

La fiesta se desarrolla en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de las Colectividades, el Puerto Nuevo, la Costanera Baja y las barrancas del Parque, donde miles de personas se reúnen para disfrutar de una propuesta cultural y recreativa al aire libre.

Durante toda la tarde, el público recorre el predio y accede a una variada oferta gastronómica a cargo de clubes de la ciudad. Además, en Sala Mayo se vive un paseo de compras con la feria Mateando, mientras que Parientes del Mar y ArteMate aportan expresiones artísticas. Las infancias también tienen su espacio con propuestas especialmente pensadas en el sector Matecito.

Vecinos, turistas y excursionistas llegados desde ciudades como Rosario, Gualeguay, Colonia Avellaneda, Ushuaia, Esquina (Corrientes), Santa Fe, Córdoba y muchas otras forman parte de una jornada que continúa desarrollándose y promete un cierre inolvidable.

