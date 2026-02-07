Una multitud se congrega para disfrutar del show de Lali Espósito

Una multitud se congrega en los alrededores del escenario mayor, "Luis Pacha Rodríguez", en la Plaza de las Colectividades de Paraná, Entre Ríos . Familias, jóvenes y fanáticos de todas las edades esperan con entusiasmo el inicio del show principal.

La energía y la alegría del público anticipan que esta presentación será uno de los momentos más inolvidables de la Fiesta Nacional del Mate.

Multitud espera ansiosa el espectáculo principal de Lali Espósito en Paraná

Río Paraná.jpeg Foto: UNO/Fernanda Rivero

El centro de atención es Lali Espósito, quien se presentará como artista principal. Sus seguidores no dejan de expresar su emoción, coreando canciones y compartiendo la alegría de poder verla en vivo. Además, varias embarcaciones sobre el río se acercaron para disfrutar del espectáculo desde el agua, sumando un colorido especial al evento y una vista única para los espectadores.

La Fiesta Nacional del Mate se convierte así en un punto de encuentro para la música, la tradición y la pasión de quienes disfrutan de esta festividad única. Con la llegada de Lali al escenario, se espera que la noche se transforme en un espectáculo inolvidable, donde la música, la emoción y la magia del público se fusionen en cada aplauso y cada canto.