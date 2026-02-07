Uno Entre Rios | Ovación | Alfredo Félix Bourdillón

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

7 de febrero 2026 · 12:29hs
Bourdillón en 2012.

Este viernes falleció Alfredo Félix Bourdillón, exnadador olímpico argentino y una figura emblemática del deporte en la ciudad de Paraná.

Nacido en Paraná, Bourdillón se destacó en la natación desde muy joven. Comenzó su carrera en el club Estudiantes, y luego continuó su trayectoria deportiva en Rowing y en Gimnasia y Esgrima de Rosario. Como todo atleta de elite, su gran sueño era representar a Argentina en los Juegos Olímpicos, meta que logró en 1964, cuando formó parte de la delegación nacional en Tokio.

Durante su carrera, compartió equipo con el campeón mundial Luis Alberto Nicolao, considerado por muchos como el mejor nadador de la historia argentina.

Sus restos serán inhumados este sábado a las 14:30 en el Cementerio Parque de La Paz.

Recuerdos

En 2012, Ovación entrevistó al histórico nadador, quien compartió numerosos recuerdos de su carrera y de su pasión por la natación, dejando un legado imborrable para las nuevas generaciones.

LEER MÁS: Un olímpico de ayer

—¿En esos años era más fácil o más difícil llegar a los Juegos?

—Hay una cosa que es clara. En aquel entonces no había apoyo, no existía nada de lo que existe hoy. No había la difusión que hay ahora con la televisión y los medios electrónicos. No nos conocían. Ahora los Juegos Olímpicos se emiten con trasmisiones de 24 horas. Eso ha modificado mucho las posibilidades.

—¿Qué deportistas conocidos popularmente formaron parte de aquella delegación?

—Recuerdo que con nosotros viajó Roberto Perfumo, el jugador de fútbol. Eran muchos los atletas importantes y además conocimos a figuras de todos los deportes en el mundo.

—¿Qué anécdotas recuerda?

—Hubo un hecho que trascendió en el mundo. El ganador del maratón más largo, el de 42 kilómetros, fue un atleta etiope. Hasta ese momento los africanos no existían deportivamente. Él arrasó y deslumbró. Lo más llamativo es que corría descalzo. Decía que no soportaba las zapatillas. En la edición siguiente ya corrió con zapatillas aunque le molestaba. Una marca quiso ser su auspiciante.

—¿Qué significó Tokio 64 en su vida?

—Creo que como a todos los que van a las olimpíadas, es un recuerdo imborrable. En mi caso fue una experiencia que me sirvió para toda la vida.

