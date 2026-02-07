Miles de personas en la primera noche de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

La 35ª Fiesta Nacional del Mate tuvo un comienzo contundente este viernes en la costanera de Paraná, donde miles de personas se acercaron para vivir la primera de las dos jornadas

La 35ª Fiesta Nacional del Mate tuvo un comienzo contundente este viernes en la costanera de Paraná, donde una multitud se acercó desde temprano para vivir la primera de las dos jornadas del acontecimiento cultural más convocante de la provincia. Familias, grupos de amigos y turistas de distintas ciudades entrerrianas y de otras provincias ocuparon el predio desde temprano, muchos de ellos guardando su lugar con anticipación para ver de cerca a los artistas.

A lo largo de toda la jornada, el público recorrió las distintas propuestas culturales y recreativas que se desplegaron en la Costanera Baja y el Puerto Nuevo. “Vinimos temprano porque queríamos estar cerca del escenario y disfrutar todo el día. Trajimos mate, reposeras y nos quedamos”, contó Mariana, vecina de barrio San Agustín, que asistió junto a su familia. Una escena similar se repitió durante toda la tarde, con personas que eligieron pasar varias horas en el predio, recorriendo los stands, compartiendo rondas de mate y esperando los espectáculos musicales.

Los nocheros 5 (1)

Conferencias y Premate

Durante el día se realizaron las conferencias de prensa de Los Nocheros, Coti y Raly Barrionuevo, que dialogaron con los medios y anticiparon parte de lo que luego desplegarían sobre el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez. Esa cercanía con los artistas fue uno de los aspectos valorados por el público, que volvió a destacar la posibilidad de vivir la Fiesta del Mate como una experiencia completa.

Desde las 18 horas, la música y la danza comenzaron a marcar el ritmo con las presentaciones de los ganadores del certamen Premate, que reunió a artistas de Paraná y distintas localidades entrerrianas. Cada una de las actuaciones fue acompañada con atención y aplausos por un público diverso, que celebró la presencia de nuevos talentos locales y regionales.

“Está buenísimo que se les dé lugar a los artistas de acá. Eso también es parte de la fiesta”, señaló Carlos, llegado desde Crespo junto a un grupo de amigos. Para muchos, el Premate se convirtió en uno de los momentos más valorados de la propuesta, por su diversidad y por el sentido de pertenencia que genera.

El Gran Ensamble del Paraná

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la presentación del Gran Ensamble del Paraná, una propuesta que reunió a más de 50 artistas entrerrianos en una puesta que tuvo voces, danza y música, con un fuerte anclaje en la identidad local. El escenario se llenó de intérpretes y colores, en un trabajo conjunto que despertó una emoción inmediata del público.

“Fue emocionante ver tantos artistas de acá juntos, se nota el laburo y el amor por lo que hacen”, comentó Lucía, estudiante universitaria que asistió por primera vez a la Fiesta del Mate. La participación del Gran Ensamble reafirmó el lugar de la producción cultural local dentro de una grilla que convoca a figuras nacionales.

El cierre de la primera noche quedó a cargo de Los Nocheros, que pusieron el broche final a una jornada extensa, con un público que se mantuvo en el predio hasta el final. “Valió la pena quedarse hasta lo último, fue una noche increíble”, resumió José, llegado desde Santa Fe para disfrutar del festival.

Los nocheros 5

Música popular

Además de los espectáculos sobre el escenario principal, la Fiesta del Mate ofreció múltiples espacios que se mantuvieron activos durante toda la jornada. La feria Mateando, en Sala Mayo, reunió a productores yerbateros de Misiones y de otros puntos del país; el escenario Parientes del Mar sumó música en vivo en las inmediaciones de Sala Mayo; mientras que Matecito, ArteMate, el Concurso de Cebadores y el patio gastronómico a cargo de clubes completaron una propuesta pensada para todas las edades.

“Recorrimos todo, probamos comidas, vimos artesanías y después nos quedamos para los shows. Es una fiesta muy completa”, destacó Ana, vecina de Paraná, que asistió con sus hijos. Esa circulación constante entre los distintos espacios fue una de las postales del primer día.

Lo que viene: Lali

La Fiesta Nacional del Mate continuará este sábado 7 de febrero con una grilla cargada. La jornada tendrá como gran cierre la presentación de Lali, precedida por Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y los ganadores del Premate, que volverán a aportar música y color al escenario principal. El orden de los shows del sábado será: Premate Estudio Mariana Retamar, Premate Maniquí, Premate La Tercera Fase del Plan, Gauchito Club, Rombai, Caballeros de la Quema, Premate Pont a bailar y Lali.

Al igual que en la primera jornada, el público podrá disfrutar de la feria Mateando, el escenario Parientes del Mar, Matecito, ArteMate, el Concurso de Cebadores y el patio gastronómico. La entrada es gratuita y hay un sector preferencial, que permite una experiencia más cercana a los artistas y cuenta con servicios propios.