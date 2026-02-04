De la Fiesta del Mate al Cosquín Rock: cómo viaja el público con Terco Tour

Desde Paraná, Terco Tour se consolidó como una de las productoras de viajes y eventos más reconocidas de la región. Al frente está Franco Cacciabue Greca, quien desde 2009 conduce un proyecto que nació vinculado a la pasión por la música y que hoy articula traslados, entradas, hospedajes y experiencias completas para recitales, festivales y eventos en Argentina y el exterior. Lo próximo: La Fiesta Nacional del Mate y el Cosquín Rock.

Este fin de semana, Terco Tour tendrá una presencia clave como sponsor oficial de la Fiesta Nacional del Mate , que se desarrolla en Paraná, y apenas unos días después volverá a poner en marcha uno de sus operativos más exigentes: el viaje al Cosquín Rock , previsto para el 14 y 15 de febrero, con salidas desde distintos puntos del Litoral.

Cosquín rock 2026

“Para nosotros ya es una relación de muchos años”, explicó Cacciabue Greca en diálogo con UNO al repasar el vínculo con el festival cordobés. Terco Tour comenzó a viajar a Cosquín en 2010, cuando el evento todavía se realizaba en San Pedro y no en el predio actual del Valle de Punilla. Desde entonces, la empresa no solo sostuvo su presencia, sino que fue ampliando su rol: hoy es punto oficial de venta y mantiene un contacto directo con la productora del festival.

Ese recorrido permitió construir una logística aceitada. “Después de tantos años, los tiempos, los recorridos y los lugares ya están muy claros”, señaló. En Punilla, Terco Tour trabaja desde hace tiempo con el Camping Mutual de Policía, un espacio que utilizan de manera casi exclusiva. Allí se alojan las personas que viajan con la empresa, una decisión que apunta a la comodidad, la cercanía con el predio del festival y, sobre todo, a la seguridad.

Los paquetes que ofrece Terco Tour para Cosquín Rock contemplan distintas modalidades. Hay opciones por día, con regreso al finalizar cada jornada, y paquetes completos que cubren todo el fin de semana largo de Carnaval. En este último caso, el viaje comienza el viernes, día de inicio del festival, y se extiende hasta el martes, sumando una jornada adicional para descanso o recorridos turísticos dentro de Córdoba. La cercanía con el lugar donde se desarrolla el festival es un factor central. “Después de caminar todo el día, salir y tener el alojamiento a pocas cuadras es clave”, explicó Cacciabue Greca, quien remarcó que esa experiencia se fue ajustando con los años, a partir de pruebas en distintos puntos de la zona.

La planificación del operativo comienza con anticipación. En general, el armado de los paquetes arranca entre fines de octubre y mediados de noviembre, cuando se habilita la venta de entradas. A partir de ahí, se define el esquema de traslados, el hospedaje y las actividades complementarias.

Si bien el público que viaja con Terco Tour al Cosquín Rock incluye personas de distintas edades, la mayoría se ubica en la franja de entre 20 y 35 años. “Para muchos es su viaje del año”, contó Franco, y en ese marco aparece una de las claves del proyecto: comprender que no se trata solo de un traslado, sino de acompañar una expectativa construida durante meses o años.

La experiencia personal también atraviesa el relato. Cacciabue Greca asistió a numerosas ediciones del festival y guarda recuerdos precisos. Entre ellos, destacó el regreso de Fito Páez al escenario de Cosquín Rock, en un atardecer serrano. También recordó sus primeras visitas, cuando el festival todavía no estaba instalado en Punilla, y bandas que marcaron una época.

Desde esa vivencia, recomienda a quienes viajan por primera vez organizarse con anticipación, estudiar la grilla, definir puntos de encuentro y prever cuestiones básicas como el clima, el abrigo nocturno y la hidratación. “El Cosquín está bien organizado, pero es grande y hay que ir preparado”, resumió.

Fiesta Nacional del Mate 2026

Además del Cosquín Rock, febrero encuentra a Terco Tour con una agenda intensa. La empresa es sponsor oficial de la Fiesta Nacional del Mate y cumple un rol logístico fundamental: traslada artistas y personal de la organización durante viernes y sábado, y recibe público desde distintas localidades como San Francisco, Rafaela, Esperanza, Santa Fe y Santo Tomé.

La participación en la Fiesta del Mate también funciona como una instancia de expansión. “Nos permitió probar nuevos puntos de salida y medir la respuesta”, explicó Franco, quien adelanta que uno de los objetivos del año es ampliar rutas y destinos, sin perder el eje en la organización y el acompañamiento al pasajero.

La grilla de viajes se completa con recitales y festivales en distintas ciudades del país, con propuestas que combinan artistas nacionales e internacionales. A ese esquema se suma un proceso de crecimiento interno: en enero se incorporó de manera definitiva un responsable del área logística, se fortaleció el equipo de coordinación y se consolidó un grupo de trabajo que conoce la dinámica del proyecto. “La mayoría de los que trabajan con nosotros lo hacen desde hace muchos años”, destacó. Ese equipo es parte central de una estructura que asume una responsabilidad particular: trasladar personas que invierten tiempo, dinero y expectativas en una experiencia única.

“Sabemos el esfuerzo que hace cada uno para estar ahí”, reconoció. Sin embargo, más que una carga, esa responsabilidad se traduce en compromiso. Los mensajes que llegan después de cada viaje, los grupos que se forman y continúan activos, y las historias personales que se cruzan en cada micro son parte del resultado.

En esa línea, Terco Tour proyecta nuevas herramientas. Entre ellas, el desarrollo de nuevas tecnologías para reservas, emisión de vouchers y pasajes digitales, y la incorporación de servicios diferenciales, como viajes personalizados en camioneta para grupos reducidos, con hospedajes de categoría y atención más directa. “Es darle una vuelta más a lo que hacemos”, resumió Franco. El objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer seguridad, organización y una experiencia completa.

Después de más de quince años vinculados a la música y la ruta, Terco Tour continúa construyendo su identidad sobre una base clara: el trabajo en equipo, el conocimiento del terreno y la convicción de que cada viaje también es una historia que alguien recordará por siempre.