Javier Milei justificó el traslado del sable corvo y apuntó contra los peronistas

El presidente Javier Milei habló ante la presencia de más de 60.000 personas. "La espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable", dijo.

7 de febrero 2026 · 21:59hs
Javier Milei encabezó el acto de la entrega del sable corvo a los Granaderos.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial de entrega del sable corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo en la ciudad de San Lorenzo, donde el 3 de febrero de 1813 las fuerzas independentistas rioplatenses vencieron a las tropas realistas de la milicia urbana de Montevideo.

La palabra de Javier Milei

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, dijo Milei en el inicio de su discurso.

Sable corvo de San Martín
El sable corvo del General San Martín ya se encuentra en San Lorenzo, Santa Fe.

“El mundo antes de la revolución era un mundo estancado, atrasado e injusto. Era un mundo invertido. La revolución rompió con el pasado de opresión y puso a las provincias unidas de pie por primera vez en su historia, enderezó lo que estaba invertido y nos permitió caminar, nos permitió convertirnos en poco menos de un siglo en una nación que sería potencia y superaría en gloria al imperio del que se desprendió. Esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como nación. Por eso, hoy también consagramos en este acto el retorno del sable corvo del general San Martín al Regimiento de Granaderos”, continuó.

El mandatario hizo un recorrido histórico de lo que fue el camino del sable, y aseguró que “trajo libertad a tierras que solo conocían el sometimiento”.

“Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable y que si uno lleva adelante los sacrificios que ella demanda, se pueden alcanzar cimas inmensas. Por eso, el sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado. Es probablemente el símbolo material más poderoso de la nación argentina”, subrayó.

"El sable fue robado dos veces por la Juventud Peronista", remarcó Milei, y al mismo tiempo señaló que esa pieza "es el símbolo material más poderoso" de la Nación", durante el acto que encabezó en el Campo de la Gloria en San Lorenzo, donde ratificó y justificó el traspaso de esa reliquia hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El sable de San Martín fue retirado durante la mañana de ayer del Museo Histórico Nacional. Horas después, llegó al histórico Convento de San Lorenzo, a la espera de la entrega al Regimiento de Granaderos.

El sable corvo, que volvió a San Lorenzo por primera vez desde aquella gesta, estará luego en exposición en el Regimiento en Ciudad de Buenos Aires bajo custodia del Estado.

Antes de las palabras del mandatario se realizó una ceremonia que consistió en la reconstrucción presica del combate de 1813. Hubo tropas uniformadas de época, movimientos coreografiados y formaciones que reprodujeron las maniobras originales.

El mandatario ingresó al lugar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes de dirigirse al palco, en el que lo aguardaban funcionarios locales, nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, Milei rompió el protocolo y corrió unos metros para saludar al público que se encontraba en una de las tribunas.

